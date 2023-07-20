Євро виріс на 0,24% до 1,1227 долара, в очікування засідання ЄЦБ

Дані, опубліковані в четвер, показали, що рівень зайнятості в Австралії у червні перевершив очікування другий місяць поспіль, оскільки чиста зайнятість зросла на 32 600 у червні порівняно з травнем, перевищивши ринкові прогнози зростання на 15 000 осіб.

Це підштовхнуло австралійський долар угору, і він підскочив більш ніж на 0,9% до внутрішньоденного максимуму 0,6834 долара, взявши з собою новозеландський долар.

Новозеландський долар виріс на 0,57% до 0,6299 долара, при цьому обидві валюти-антиподи перебувають на шляху до того, щоб компенсувати втрати чотирьох сесій.

"Австралійський долар різко виріс у всіх напрямках після того, як економіка представила черговий звіт, що кидає виклик підвищенню ставок", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Зрештою, це ще один сильний набір показників зайнятості, який чинить тиск на залежний від даних (Резервний банк Австралії) , стосовно потенційного підвищення ставок у серпні».

В Азії Китай, як і очікувалося, у четвер залишив без змін свої контрольні показники кредитування, хоча його центральний банк та валютний регулятор заявили, що підвищили транскордонний коефіцієнт пруденційного коригування для корпорацій та фінансових установ.

Останній крок був покликаний полегшити вітчизняним фірмам залучення коштів із зарубіжних ринків, що відбувається в той час, коли китайський юань стикається із знижувальним тиском, оскільки відновлення економіки країни сповільнюється.

Збільшення надходження капіталу може знизити тиск на валюту.

Після цього руху юань підскочив на материкових та офшорних ринках, при цьому обидва зміцнилися більш ніж на 0,5% до долара США.

Офшорний юань востаннє купувався на рівні 7,1901 за долар, тоді як наземний юань зміцнився понад 7,18 за долар до сесійного максимуму 7,1620.

Це підвищення вказує, що політичне керівництво Народного банку Китаю провело дії із «захисту (юаню) та приборкання надмірної волатильності на валютному ринку поряд із сильним ухилом у фіксинг юаня», - сказав Кен Ченг, головний азіатський валютний стратег Mizuho Bank.

На валютному ринку загалом фунт зазнав великих втрат після різкого падіння на попередній сесії після виходу даних щодо інфляції у Великій Британії, які не виправдали ринкових очікувань.

Востаннє британський фунт зріс на 0,15% до $1,2958 після падіння більш ніж на 0,7% у середу.

Цей рівень інфляції відсунув очікування ринку щодо подальшого агресивного підвищення ставок Банком Англії (BoE), при цьому перспектива підвищення ставок у Великій Британії вище 6% тепер, ймовірно, виключена з обговорення.

Якогось моменту трейдери очікували, що відсоткові ставки зростуть до 6,5%.

«Ринок, я думаю, зараз трохи розумніший з його очікуваннями підвищення ставок Банком Англії. Ми завжди думали, що підвищення ставок на 150 (базових) пунктів - це надто багато», - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки Commonwealth Bank. Австралії .

Євро виріс на 0,24% до 1,1227 долара, оскільки інвестори чекають на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо політики, яке відбудеться наступного тижня, щоб отримати додаткову ясність щодо прогнозу ставок.

Політики ЄЦБ в останні дні зайняли більш голубину позицію, а член ради керівників Янніс Стурнарас останнім заявив, що майбутнє підвищення ставки після ймовірного липневого підвищення на 25 базисних пунктів залишається в полі зору.

Індекс долара США востаннє становив 100,03, відновлюючи деякі втрачені позиції після падіння більш ніж на 2% минулого тижня в результаті рефлекторної реакції на дані щодо інфляції в США, які виявилися прохолоднішими, ніж очікувалося.

"Ми думали, що (падіння) було занадто сильним, тому схоже, що долар відновив деякі з цих втрат", - сказав Капурсо з CBA.

Японська єна зросла на 0,3% до 139,23 доларів за долар.