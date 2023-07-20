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Золото досягає 2-місячного максимуму, 2000 доларів у полі зору, оскільки інфляція остигає
08:05 20.07.2023 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, досягнувши більш ніж двомісячного максимуму, оскільки слабкі дані щодо інфляції у Великій Британії породили більше ставок на те, що світові відсоткові ставки близькі до піку, у той час як деяка слабкість долара також допомогла.
Жовтий метал тепер був приблизно на 15 доларів нижче заповітного рівня 2000 доларів за унцію.
Дані щодо споживчої інфляції у Великій Британії, опубліковані в середу, не відповідають оцінкам, що спонукало ставки на те, що Банк Англії близький до завершення циклу підвищення процентної ставки. Показання були за аналогічним зниженням інфляції в США, що спостерігалося минулого тижня, що збільшило ставки на те, що Федеральна резервна система також близька до досягнення пікових процентних ставок за рік.
Спотове золото о 00:28 за східним часом (4:28 за Грінвічем) зросло на 0,4% до 1984,68 долара за унцію, а ф'ючерси на золото виросли на 0,4% до 1987,25 долара за унцію.
Ринки металів були зосереджені на майбутньому засіданні ФРС, при цьому багато хто очікував, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів.
Але ринки уважно стежать за будь-якими сигналами про майбутнє підвищення ставок після того, як м'якіші, ніж очікувалося, показники інфляції в США посилили надії на те, що ФРС оголосить про зупинення поточного циклу підвищення ставок.
Очікування паузи підірвали долар в останні тижні, водночас приносячи користь ринкам металів, особливо золота, оскільки перспективи відсоткових ставок послабшали.
Зростання відсоткової ставки збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, що знижує привабливість золота як інвестиційного інструменту. Але стабільніші ставки можуть стимулювати збільшення потоків у жовтий метал.
Підвищений попит на безпечний притулок на тлі погіршення світових економічних умов також може спонукати потоки до золота найближчими місяцями.
Ціни на мідь зросли у четвер, оскільки слабкість долара допомогла червоному металу стримати втрати чотири дні поспіль.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% - до $3,8332 за фунт.
У той час як слабкі економічні показники Китаю, найбільшого у світі імпортера міді, призвели до різких втрат червоного металу цього тижня, ринки тепер очікували на додаткові заходи стимулювання в країні, щоб підштовхнути зростання.
Китайські офіційні особи пообіцяли найближчими місяцями активізувати більш сприятливу політику після того, як дані, оприлюднені цього тижня, показали, що економіка практично не зростала у другому кварталі.
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