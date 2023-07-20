Американські акції зростають зі зростанням доходів; Dow відзначає 8-й день зростання

Промисловий індекс Доу-Джонса та індекс S&P 500 дещо зросли в середу, при цьому Dow, який є "блакитною фішкою", зареєстрував восьмий день зростання поспіль, оскільки інвестори оцінили останній раунд корпоративних доходів, але зниження акцій Microsoft утримало Nasdaq біля незмінного рівня.

Акції банків продовжили своє ралі: банківський індекс S&P 500 зріс на 1,70%, додаючи третю сесію поспіль і восьмий раз за останні дев'ять.

Акції Goldman Sachs виросли на 0,97% після повідомлення про 3-річний мінімум з прибутку, але генеральний директор Девід Соломон оптимістично прокоментував ознаки відновлення в інвестиційно-банківській сфері. Це повторило коментарі інших великих банків у вівторок.

"Прямо зараз ми проходимо через безліч розумних компаній, які багато років тому перейшли на більш надійний дохід, заснований на комісійних, і це те, що люди ніби думають", - сказав Кім Форрест, директор з інвестицій у Bokeh Capital. Партнери у Піттсбурзі.

"Банки дають вам уявлення про те, що відбувається в бізнесі".

Акції Citizen Financial підскочили на 6,39%, а акції M&T Bank зросли на 2,48% після того, як обидві компанії перевершили оцінки Волл-стріт на прибуток у другому кварталі. Банк US Bancorp відіграв колишні збитки, піднявшись на 6,46%, оскільки банк із Міннеаполісу повідомив про 28-відсотковий стрибок квартального чистого процентного доходу.

Індекс регіональних банків KBW зріс на 2,90% третій день поспіль і закрився на найвищому рівні з 10 березня.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 109,28 пункту, або 0,31%, до 35 061,21 пункту, S&P 500 додав 10,74 пункту, або 0,24%, до 4 565,72 пункту, а Nasdaq Composite 4,38 пунктів, або 0,03%, до 14 358,02 пунктів.

Dow зафіксував восьму сесію зростання поспіль, найдовшу серію перемог із вересня 2019 року.

Але зростання Nasdaq стримувалося падінням акцій Microsoft на 1,23% після повідомлення, що Apple працює над пропозиціями штучного інтелекту. Nvidia втратила 0,88%, а Alphabet - 1,40%, також втратили позиції.

Акції Carvana зросли на 40,20% після того, як рітейлер старих автомобілів уклав угоду з більшістю своїх власників термінових облігацій, щоб скоротити свій непогашений борг більш ніж на $1 млрд.

Акції Tesla зросли на 0,46% після того, як закрилися коливання торгів після того, як виробник електромобілів повідомив, що його валовий прибуток упав у другому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями.

Також після закриття акції Netflix втратили 4,48% після того, як компанія потокового відео вправно перевершила прогнози Волл-стріт щодо доходів.

Очікується, що прибуток у другому кварталі знизиться на 8,2%, показали дані Refinitiv, що більше, ніж падіння на 5,7%, очікуване на початку місяця.

Акції AT&T завершили сесію зростанням на 8,48% після того, як телекомунікаційна компанія заявила, що не має наміру негайно прибирати свинцеві кабелі з озера Тахо в очікуванні подальшого аналізу. Peer Verizon додала 5,27%.

Обсяг на біржах США становив 10,98 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,57 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,05 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,32 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 40 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 144 нових максимуми та 60 нових мінімумів.