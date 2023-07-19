Фунт стерлінгів падає до долара США на даних про британську інфляцію

Долар США активно дорожчає до фунта стерлінгів на даних про різке уповільнення інфляції у Великобританії.

Вартість фунта до долара впала за даними на 16:15 EET у середу на 0,9%, до $1,2916 з $1,3036 напередодні.

Як повідомлялося, споживчі ціни у Великій Британії в червні зросли на 7,9% у річному вираженні - мінімальними темпами з березня 2022 року. Інфляція сповільнилася порівняно з 8,7% у травні і виявилася нижчою за очікувані аналітиками 8,2%.

Зростання споживчих цін у щомісячному вираженні сповільнилося в червні до 0,1% з 0,7% у травні. Аналітики очікували підвищення цін на 0,4%.

Уповільнення інфляції дає змогу сподіватися, що Банк Англії не підніматиме ключової процентної ставки так високо, як очікувалося раніше.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.

Курс євро до долара становить $1,1222 порівняно з $1,1230 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,1%.

Курс долара в парі з єною піднявся на 0,5%, до 139,47 єни порівняно з 138,83 єни на закриття попередніх торгів.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив про прихильність ЦБ надм'якій грошово-кредитній політиці і зазначив, що до досягнення цільового рівня інфляції в 2% ще далеко, повідомляє Trading Economics.