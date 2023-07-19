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АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають слідом за Волл-стріт, Китай відстає через економічні побоювання

08:38 19.07.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли в середу після того, як дані, опубліковані напередодні, спонукали зростання ставок на те, що Федеральна резервна система близька до завершення поточного циклу підвищення ставок, тоді як китайські ринки продовжують відставати від економічних перспектив, що погіршуються.

Регіональні акції сприйняли позитивні сигнали після сильних нічних торгів на Волл-Стріт після більш високих банківських доходів і меншого, ніж очікувалося, зростання роздрібних продажів, що вказує на послаблення інфляційного тиску.

Дані спонукали ставки на те, що майбутнє підвищення ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці липня буде останнім на даний момент, і підштовхнули інвесторів до активів, орієнтованих на ризик.

Японський індекс Nikkei 225 був найкращим серед своїх азіатських аналогів, піднявшись на 1%, тоді як ширший TOPIX також додав 1%. Автовиробники показали найкращі результати за день: найбільші компанії Nissan Motor та Mazda Motor зросли на 6% та 4% відповідно, випереджаючи свої доходи найближчими тижнями.

Австралійський ASX 200 додав 0,5%, тоді як філіппінські акції зросли у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,3%.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін після того, як Nifty та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів у вівторок на тлі зростання акцій основних технологічних компаній та оптимізму щодо поділу фінансового підрозділу Reliance Industries.

Сильні доходи від фінансового сектора також сприяли зростанню акцій великих індійських банків цього тижня. Але цей імпульс, схоже, дещо вичерпався у середу, оскільки Nifty Futures вказав на низьке відкриття.

Аналітики також кажуть, що зараз може статися певна консолідація на індійському ринку, з огляду на те, що місцеві індекси досягли нових максимумів за останні два тижні.

З іншого боку, китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відстають від своїх регіональних аналогів вже третю сесію поспіль, оскільки ринки очікують на додаткові заходи стимулювання з боку уряду Китаю.

Китайські офіційні особи та місцеві ЗМІ повідомили, що уряд вживе додаткових заходів стимулювання найближчими днями після того, як дані показали, що економіка Китаю практично не зростала у другому кварталі.

Гонконгський індекс Hang Seng був найгіршим азіатським індексом другий день поспіль, впавши на 1,5%, оскільки інвестори зафіксували прибуток у основних технологічних акціях.

Великі акції, включаючи Baidu Inc, Alibaba Group та Tencent Holdings Ltd, впали в ціні між 1,8% і 4, 4% після сильного падіння. минулий тиждень.

Побоювання з приводу погіршення економічних умов у Китаї чинили тиск на інші акції, пов'язані з цією країною. Тайванський зважений індекс втратив 0,1%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,2%.
За матеріалами: investing.com
 

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