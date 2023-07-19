Долар вагається, ківі підскочив, оскільки дані щодо інфляції у Новій Зеландії стримують зростання ставок

Долар у середу тримався трохи вище за річний мінімум, оскільки трейдери оцінювали перспективи ставки США, тоді як новозеландський долар ненадовго підскочив після того, як вищі, ніж очікувалося, показники інфляції відсунули перспективи подальшого пом'якшення політики.

Долар США зумів чкурнути вгору після неоднозначного звіту про роздрібні продажі, при цьому зростання продажів не відповідало прогнозам у червні, але споживачі збільшили або зберегли інші витрати, що вказує на стійкість споживачів, яка, ймовірно, утримає економіку на шляху сталого зростання.

Відносно кошика валют долар США відновився після 15-місячного мінімуму на попередній сесії, при цьому на початку торгів в Азії його індекс стабілізувався на рівні 99,943.

"(Дані) показали стійкість роздрібних продажів, і я думаю, це пов'язано з тим, що зростання заробітної плати в США, як і раніше, сильне", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

Долар США призупинив своє різке падіння минулого тижня після нижчих, ніж очікувалося, показників інфляції в США, які призвели до того, що трейдери оцінили неминучий пік ставок у США.

Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що Федеральна резервна система підвищить ставку на 25 базисних пунктів на своєму майбутньому засіданні з питань політики, причому більшість робить ставку на те, що це покладе край поточному циклу посилення грошово-кредитної політики центрального банку.

По той бік Атлантики політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) також дотримуються більш голубиного тону щодо прогнозу ставок, а член ради Клаас Кнот заявив в інтерв'ю у вівторок, що ЄЦБ уважно стежитиме за ознаками уповільнення інфляції в найближчі місяці, щоб уникнути надмірного посилення. політики.

Востаннє євро залишався стабільним на рівні 1,1230 долара, на відміну від 17-місячного піку попередньої сесії 1,1276 долара.

Фунт стерлінгів коштував 1,3035 долара напередодні даних щодо інфляції у Великій Британії, які мають бути опубліковані пізніше в середу.

"Стійкість показників інфляції у Великій Британії помітно контрастує з ціновими показниками як у зоні євро, так і в США, які знижуються", - сказала глава відділу валютної стратегії Rabobank Джейн Фоулі.

«Якщо економіка Великобританії залишиться стійкою, ми очікуємо, що (фунт), ймовірно, добре відреагує на яструбині очікування щодо політики (Банку Англії).

«Однак, якщо у Великій Британії зростуть ризики рецесії, фунт може повернутися до зниження через підвищення ставок, оскільки інвестори налякані загальним економічним тлом Великобританії і скорочують свої довгі (фунтові) позиції».

У Новій Зеландії споживча інфляція у другому кварталі виявилася трохи вищою за очікування, як показали дані, опубліковані в середу, що викликало короткочасний сплеск новозеландського долара, оскільки трейдери відсунули очікування того, коли Резервний банк Нової Зеландії може почати знижувати відсоткову ставку.

Востаннє він був вищим на 0,25% на рівні 0,6291 долара після того, як після публікації даних він підскочив більш ніж на 0,6% до сесійного максимуму 0,6315 долара.

«Хоча інфляція «нижча», вона не є «низькою» з будь-якої точки зору. Важливо відзначити, що показники базової інфляції продовжують складати близько 6%, а деякі навіть виросли в червневому кварталі», сказав Сатіш Ранчход, старший економіст Westpac у Новій Зеландії.

«Це вказує на силу базового цінового тиску, що зберігається».

Австралійський долар востаннє впав на 0,08% - до 0,68065 долара.

Японська єна трохи впала до 138,88 за долар.

Керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у вівторок, що до стійкого та стабільного досягнення цільового показника інфляції центрального банку в 2% ще далеко, що свідчить про його рішучість поки що зберігати надм'яку грошово-кредитну політику.