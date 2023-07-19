Ралі золота остигає на тлі спекуляцій щодо дій ФРС, втрати міді поглиблюються

Ціни на золото знизилися з семитижневого максимуму, який був досяугнутий у п'ятницю, на тлі спекуляцій про те, чи Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення процентної ставки, тоді як мідь продовжила падіння на побоюваннях з приводу великого імпортера Китаю.

Жовтий метал продемонстрував сильне зростання у вівторок після того, як дані показали, що роздрібний продаж у США зріс у червні менше, ніж очікувалося, що вказує на потенційно менш стійку споживчу інфляцію.

Але міцніючий долар, що різко відскочив від 15-місячного мінімуму, обмежував зростання цін на золото. Очікується, що попит на долар збільшиться напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Голубині сигнали від Європейського центрального банку та Банку Англії також підвищили привабливість жовтого металу, як і зростання попиту на безпечний притулок перед погіршенням економічного зростання в Китаї.

Спотове золото о 00:08 за східним часом (04:08 за Гринвічем) впало на 0,2% до 1975,88 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1979,35 долара за унцію.

Слабші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів призвели до того, що трейдери оцінили велику ймовірність того, що ФРС оголосить про призупинення циклу підвищення ставок наступного тижня.

Хоча очікується, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів, йому не вистачить запасу для майбутніх підвищень на тлі ознак зниження інфляції та економічного зростання в США.

Будь-яка потенційна пауза у циклі підвищення ставок ФРС є гарною ознакою для нерентабельних активів, таких як золото, які постраждали від різкого підвищення процентних ставок минулого року.

Зростання цін на золото, як очікується, залишиться дещо обмеженим, а відсоткові ставки в США залишаться високими протягом тривалого часу.

Ціни на інші дорогоцінні метали знизилися в середу після сильного зростання попередньої сесії. Платина впала на 0,2%, а срібло - на 0,1%.

Ціни на мідь продовжили падіння в середу, продовживши втрати четверту сесію поспіль на тлі побоювань з приводу великого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $3,8135 за фунт після падіння майже на 3% за останні три сесії.

Дані, опубліковані раніше цього тижня, показали, що економіка Китаю практично не зростала у другому кварталі, оскільки відновлення економіки після COVID вичерпало себе.

Хоча в даний час очікується, що найбільший у світі імпортер міді вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки зростання, аналітики запитують, наскільки швидко економіка зможе відновитися.

Урядовці пообіцяли цього тижня стимулювати внутрішні витрати, тоді як у повідомленнях місцевих ЗМІ також говорилося, що Народний банк Китаю збирається знизити відсоткові ставки у третьому кварталі.