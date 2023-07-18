Українські аграрії залучили майже 42,7 мільярда кредитів

Від початку 2023 року станом на 18 липня понад 9 тисяч українських аграріїв отримали майже 42,7 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 8 млрд грн (687 підприємств отримали кошти), Вінницької області - 4,5 млрд грн (1058 підприємств) та Дніпропетровської області - 3,77 млрд грн (617 підприємств). У Кіровоградській області 1289 підприємств отримали кредитів на 3,76 млрд грн. На Одещині 813 підприємств отримали 3 млрд грн.

Станом на 18 липня за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» понад 7 тисяч агропідприємств отримали 26,3 млрд грн.

За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваровиробники Кіровоградської області: 1051 господарство отримало 3,3 млрд грн. Для 858 господарств Вінницької області вже виділено 2,8 млрд грн. В Одеській області 2,6 млрд грн отримали 667 господарств. На Київщині 2,46 млрд грн отримали 554 господарства.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2023 року уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки сільгосптоваровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану. Для аграріїв передбачається можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Так, для отримання такого фінансування покриття заставою становитиме лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечуються гарантією із боку держави.