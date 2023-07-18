Фінансові новини
- |
- 18.07.23
- |
- 18:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін продовжив знижувати ставки за облігаціями у гривні
Міністерство фінансів 18 липня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,72 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 15 місяців надійшло 22 мільйона гривень під 18,3% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 18 місяців вдалося залучити 2,46 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити із 19,09% до 18,9% річних.
Крім того, Мінфін розмістив трирічні облігації на 3,24 мільярда гривень під незмінні 19,75%.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|121
|122*
|123
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Первинне розміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000227490
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|5 000 000
|3000000
|Дата розміщення
|18.07.2023
|18.07.2023
|18.07.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|19.07.2023
|19.07.2023
|19.07.2023
|Дата оплати відсотків
|04.10.2023
|17.01.2024
|23.08.2023
|Дата оплати відсотків
|03.04.2024
|17.07.2024
|21.02.2024
|Дата оплати відсотків
|02.10.2024
|15.01.2025
|21.08.2024
|Дата оплати відсотків
|19.02.2025
|Дата оплати відсотків
|20.08.2025
|Дата оплати відсотків
|18.02.2026
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|77.50
|97.50
|98.75
|Номінальний рівень прибутковості . %
|15.50
|19.50
|19.75
|Термін обігу ( днів )
|441
|546
|945
|Дата погашення
|02.10.2024
|15.01.2025
|18.02.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|21 686 000
|2 600 269 000
|6 185 308 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|21 686 000
|2 441 507 000
|3000000000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2019027000
|13 933 729 000
|19 949 310 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|7
|49
|23
|Кількість задоволених заявок, шт.
|7
|19
|23
|Максимальний рівень прибутковості облігацій, %
|18.30
|19.10
|19.75
|Мінімальний рівень прибутковості облігацій . %
|18.30
|18.90
|19.70
|Встановлена прибутковість . %
|18.30
|18.90
|19.75
|Середньозважена прибутковість . %
|18.30
|18.90
|19.75
|Надходження до бюджету
|22 003 266.18
|2 459 891 547.71
|3 237 207 602.76
* - військові облігації
Дані : Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії залучили майже 42,7 мільярда кредитів
|Мінфін продовжив знижувати ставки за облігаціями у гривні
|Ощадбанк відмовився повертати фізичну ідентифікацію ВПО через критику правозахисників
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії
|Доларові індекси перейшли до зростання після виходу статистики
|Обсяг 3-місячних депосертифікатів знову почав зростати
Бізнес
|ЄС остаточно схвалив перехід на знімні батареї у смартфонах до 2027 року
|Індія успішно запустила космічний апарат до Місяця
|Renault оновила кросовер-купе Arkana
|ОЕСР: 60% працівників фінансової та виробничої сфери бояться, що їх замінить штучний інтелект
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями