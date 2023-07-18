Мінфін продовжив знижувати ставки за облігаціями у гривні

Міністерство фінансів 18 липня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,72 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 15 місяців надійшло 22 мільйона гривень під 18,3% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 18 місяців вдалося залучити 2,46 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити із 19,09% до 18,9% річних.

Крім того, Мінфін розмістив трирічні облігації на 3,24 мільярда гривень під незмінні 19,75%.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 121 122* 123 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Первинне розміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000227490 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 5 000 000 3000000 Дата розміщення 18.07.2023 18.07.2023 18.07.2023 Дата оплати за придбані облігації 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 23.08.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 21.02.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 21.08.2024 Дата оплати відсотків 19.02.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 Розмір купонного платежу однією облігацію 77.50 97.50 98.75 Номінальний рівень прибутковості . % 15.50 19.50 19.75 Термін обігу ( днів ) 441 546 945 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 18.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 21 686 000 2 600 269 000 6 185 308 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 21 686 000 2 441 507 000 3000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2019027000 13 933 729 000 19 949 310 000 Кількість поданих заявок, шт. 7 49 23 Кількість задоволених заявок, шт. 7 19 23 Максимальний рівень прибутковості облігацій, % 18.30 19.10 19.75 Мінімальний рівень прибутковості облігацій . % 18.30 18.90 19.70 Встановлена прибутковість . % 18.30 18.90 19.75 Середньозважена прибутковість . % 18.30 18.90 19.75 Надходження до бюджету 22 003 266.18 2 459 891 547.71 3 237 207 602.76

* - військові облігації

Дані : Мінфін України