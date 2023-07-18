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Доларові індекси перейшли до зростання після виходу статистики
16:28 18.07.2023 |
Доларові індекси перейшли до зростання після публікації статданих.
Роздрібний продаж у США в червні зріс на 0,2% відносно попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі країни. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,5%, за даними Trading Economics.
Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, піднімається під час торгів на 0,05%. Індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,07%. До виходу статданих обидва показники знижувалися.
Євро торгується вдень у районі $1,1233 проти $1,1240 за підсумками минулої сесії. Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 155,62 єни порівняно зі 155,9 єни в понеділок. Курс долара становить 138,56 єни проти 138,71 єни на кінець попереднього торгового дня.
Фунт стерлінгів торгується у вівторок на рівні $1,3077 порівняно з $1,3073 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8588 фунта проти 0,8597 фунта.
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