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Обсяг 3-місячних депосертифікатів знову почав зростати
12:14 18.07.2023 |
Національний банк України (НБУ) на 15-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) під 25% річних у п'ятницю, 14 липня, продав їх на 26,07 млрд грн, тоді як обсяг погашення ДС, розміщених на другому аукціоні 14 квітня становив лише 8,87 млрд грн.
Як повідомляється на сайті НБУ, в результаті обсяг тримісячних ДС у обігу знову став зростати і досяг нового максимуму - 175,44 млрд грн.
Кількість покупців, як і тиждень тому, становила 43, уточнив регулятор.
Центробанк зазначив, що минулої п'ятниці обсяг продажу ДС овернайт склав 355,71 млрд грн порівняно з 373,92 млрд грн тижнем раніше. В решту днів минулого тижня НБУ розміщував їх на суму 331,1-337,8 млрд грн.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20%, але одночасно розміщувати ДС терміном на три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб, що знаходилися в цих фінустановах на 4 квітня, у нацвалюті з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.
Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб на строк від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС як НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня щоп'ятниці.
В інфляційному звіті НБУ уточнив, що на 4 квітня термінових вкладів у нацвалюті терміном від трьох місяців було на суму, еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, терміном до трьох місяців - на 40,4 млрд грн , або 7%, тоді як 378,4 млрд. грн., або 66%, припадало на вклади до запитання.
За словами глави Нацбанку Андрія Пишного, на кінець травня частка строкових вкладів досягла 35%, а частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців у загальному обсязі нових термінових вкладів збільшилася до 76%.
НБУ також у середині червня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні.
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