Азіатські акції перебувають під тиском побоювань щодо Китаю, Індія випереджає ринок

Більшість азіатських акцій у вівторок коливалися від нуля до мінімуму на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання в Китаї, в той час як індійські акції досягли нових максимумів на тлі сезону позитивних звітів.

Цього тижня в акціях регіональних фінансових компаній спостерігалися деякі покупки напередодні основних звітів деяких найбільших американських банків, включаючи Bank of America, Morgan Stanley і Goldman Sachs.

Індекси Волл-стріт також закрилися у плюсі напередодні ввечері, надавши деякі позитивні сигнали для місцевих акцій.

Але це було значною мірою компенсовано слабкими економічними показниками Китаю після того, як дані показали, що зростання валового внутрішнього продукту країни у другому кварталі сповільнилося. Свідчення викликали різке падіння китайських акцій, яке тривало до вівторка.

Гонконгський індекс Hang Seng у вівторок показав найгірші результати в Азії, впавши майже на 2%, після того, як несприятливі погодні умови призупинили торги в понеділок.

Збитки були зосереджені в акціях китайських компаній, які займаються нерухомістю та технологіями, які котируються на місцевих біржах, при цьому такі важкоатлети, як Baidu, Alibaba Group Holding Ltd і Tencent Holdings Ltd, отримали значний прибуток після сильного зростання минулого тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite також впали приблизно на 0,4% кожен, продовживши втрати з понеділка. Але їх темпи втрат дещо сповільнилися, оскільки слабкі економічні дані посилили очікування додаткових заходів стимулювання у Китаї.

У повідомленнях місцевих ЗМІ зазначалося, що Народний банк Китаю може знизити свої ключові відсоткові ставки та вимоги до банківських резервів у третьому кварталі, щоб розблокувати більше ліквідності. Чиновники НБК також наголосили на посиленні політичної підтримки в останні тижні.

Але побоювання з приводу уповільнення зростання в Китаї чинили тиск на більшість азійських ринків. Південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс втратили по 0,4% кожен, у той час як японський індекс Nikkei 225 трохи знизився після довгих вихідних.

Австралійський ASX 200 впав на 0,4%, оскільки протокол липневого засідання Резервного банку показав, що кредитор все ще розглядає можливість подальшого підвищення ставок, незважаючи на паузу на початку цього місяця.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у вівторок без змін після того, як Nifty та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів на попередній сесії.

Значний приплив іноземного капіталу, оптимізм щодо індійської економіки та сильний початок сезону звітності у другому кварталі стали основними факторами зростання місцевого фондового ринку.

Але аналітики попереджають, що будь-які негативні новини можуть спровокувати сильне падіння індійських акцій.