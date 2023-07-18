Долар вагається близько річного мінімуму; євро долає 17-місячний пік

Долар у вівторок вагався близько річного мінімуму щодо своїх основних конкурентів, оскільки інвестори чекали нових каталізаторів, щоб оцінити, чи продовжуватиме він падати після прохолоднішого, ніж очікувалося, звіту про інфляцію в США.

Індекс долара США, який вимірює американську валюту по відношенню до кошика із шести аналогів, трохи знизився на початку торгів в Азії до 99,84 після того, як він упав до найнижчого рівня з квітня 2022 року.

Минулого тижня індекс також показав свій гірший тиждень 2023 року, після того, як дані показали, що інфляція в США ще більше знизилася, а споживчі ціни зафіксували найнижче річне зростання за більш ніж два роки, знявши тиск із Федерального резерву, щоб він продовжував підвищувати процентні ставки.

"Я думаю, що долар може залишитися під тиском продавців", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia. "Ринки зосереджені на завершенні циклу посилення FOMC".

По відношенню до долара євро досяг нового 17-місячного максимуму в 1,1256 долара, тоді як фунт стерлінгів додав 0,15% до 1,3094 долара, що недалеко від максимуму минулого тижня в 1,3144 долара, що також є найбільшим. високим показником із квітня 2022 року.

Грошові ринки значною мірою розраховували на підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні з питань політики наприкінці цього місяця, хоча вже у грудні очікується зниження ставок.

І навпаки, інвестори очікують, що Європейський центральний банк та Банк Англії продовжать свій цикл підвищення ставок.

Японська єна незначно зросла до 138,66 за долар і залишається більш ніж на 4% вище за семимісячний мінімум, досягнутий минулого місяця.

Банк Японії (BOJ) проведе засідання з грошово-кредитної політики наступного тижня, і інвестори стежитимуть за тим, чи центральний банк почне поступово відмовлятися від своєї ультра-голубиної політики.

"Більше учасників ринку оцінили ймовірність того, що Банк Японії розширить торговий діапазон своєї політики контролю над кривою прибутковості на 25 базисних пунктів на наступному засіданні", - сказав Рета Абе, економіст SMBC.

Щодо інших валют, то австралійський долар втратив деякі раніше досягнуті позиції після того, як протоколи липневого засідання Резервного банку Австралії з питань політики показали, що рішення зберегти відсоткові ставки на колишньому рівні було ухвалено у зв'язку з тим, що політика мала явно обмежувальний характер.

Востаннє австралійський долар був вищим на 0,07% на рівні 0,6821 долара.

Новозеландський долар відновлював втрати попередньої сесії, піднявшись на 0,1% до 0,6332 долара.

Валюти-антиподи, які часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня, впали в понеділок після того, як дані щодо ВВП Китаю за другий квартал показали, що друга за величиною економіка світу зростає слабкими темпами на тлі ослаблення попиту всередині країни і за кордоном.

Офшорний юань трохи виріс до 7,1749 за долар.

«Всі просто чекають, коли (китайська) влада вживе конкретних заходів», - сказав Хун Гох, керівник відділу азіатських досліджень в ANZ.

«Риторика, яка виходить від уряду, у певному сенсі говорила про те, що вони хочуть підтримати зростання, але я думаю, що ринки насправді хочуть побачити наступні дії, конкретні дії, що підкріплюють ці слова».