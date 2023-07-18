Волл-стріт закрилася в плюсі напередодні квартальних звітів

Американські акції зросли на початку торгового тижня, чому сприяло зростання акцій фінансових і технологічних компаній, позаяк інвестори чекають наступного раунду квартальних результатів цього тижня, оскільки сезон звітності набирає обертів.

Компанії, які мають звітувати про доходи цього тижня, включно з Tesla та Netflix, у той час як великі банки, такі як Bank of America, Morgan Stanley та Goldman Sachs, також готуються опублікувати результати після звітів від таких колег, як JP Morgan та Citigroup минулого тижня.

Інвестори звертатимуть увагу на перспективи компаній: очікується, що прибуток за квартал знизиться на 8,1%, згідно з даними Refinitiv, що більше, ніж падіння на 5,7%, очікуване на початку місяця.

"Очевидно, що ми збираємося отримати всі ці звіти (про доходи), але мені здається, що доходи будуть хорошими, і, зрештою, як ви оцінюєте акції - на основі доходів та дивідендів", - сказав Стівен Массокка , старший віце-президент Wedbush Securities у Сан-Франциско.

«Загалом ринок, як і раніше, має розумну ціну, якщо не дешеву. Мене більше турбує те, що ФРС почне робити те, що їй не потрібно робити, щоб виграти битву з інфляцією, але зрештою тепер справді починають завдавати шкоди економіці».

Останнім часом акції зросли: S&P 500 та Nasdaq піднялися до 15-місячного максимуму, оскільки економічні дані вказують на стійку економіку, зниження інфляції та стабільний ринок праці.

Ринки значною мірою оцінили підвищення ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів на засіданні з питань політики наступного тижня з очікуваннями на рівні 97,3%, згідно з інструментом CME FedWatch.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 76,32 пункту, або 0,22%, до 34 585,35 пункту, S&P 500 додав 17,37 пункту, або 0,39%, до 4 522,79 пункту, а Nasdaq Composite 131,25 пунктів, або 0,93%, до 14 244,95 пунктів.

S&P та Nasdaq виросли на п'яти з останніх шести сесій.

Tesla додала 3,20% після того, як компанія повідомила в суботу, що збудувала свій перший Cybertruck після дворічної затримки.

Навпаки, акції Ford Motor впали на 5,94% після того, як автовиробник знизив ціни на свої вантажівки F-150 Lightning, що стало останнім залпом у ціновій війні, що поглиблюється, між виробниками електромобілів. Акції Peer General Motors втратили 3,13%, а Rivian - 3,34%.

Акції Apple подорожчали на 1,73% після того, як Morgan Stanley підвищив цільову ціну виробника iPhone до 220 доларів зі 190 доларів, пославшись на оптимістичний прогноз щодо Індії як нового драйвера зростання для компанії.

Акції банків відновилися після втрат п'ятниці: банківський індекс S&P 500 зріс на 1,76%, а індекс регіональних банків KBW зріс на 1,99%.

Акції Activision Blizzard подорожчали на 3,49% після того, як Microsoft заявила, що підписала угоду про збереження Call of Duty на PlayStation після її придбання.

Крім того, Microsoft була надана двомісячна пауза у розгляді апеляції щодо блокування угоди Великобританією, щоб дати сторонам більше часу для досягнення угоди.

Акції AT&T впали на 6,69% до 30-річного мінімуму після того, як Citi знизив рейтинг телекомунікаційного оператора через ризики, пов'язані зі свинцевими кабелями, залишеними під землею в США. Акції Verizon впали на 7,50%, досягнувши найнижчого внутрішньоденного рівня майже за 13 років.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,42 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,75 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 60 нових 52-тижневих максимумів та 4 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 150 нових максимумів та 77 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,54 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,92 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.