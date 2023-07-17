Євробонди України за тиждень подорожчали на 13% до максимуму з початку війни

Ціни єврооблігацій України за минулий тиждень підскочили в середньому одразу на 13% і з урахуванням зростання наприкінці червня досягли нового максимуму за період від початку повномасштабної російської агресії.

Згідно з даними Bloomberg, минулий тиждень котирування доларових єврооблігацій завершили в діапазоні від 28,1% від номіналу за найкоротшими паперами із погашенням у вересні 2025 року до 25,0% від номіналу за найдовшими паперами із погашенням у березні 2035 року.

У середньому котирування зросли за тиждень на 3,1 відсоткових пункти досить рівномірно по всій кривій.

На думку учасників ринку, такий спурт міг бути викликаний позитивною реакцією на підсумки саміту НАТО, як кілька тижнів тому - підсумками Конференції з відновлення України в Лондоні та заколотом Пригожина.

Крім того, до нового військового максимуму подорожчали за минулий тиждень і ВВП-варранти України - 42,6% від номінальної вартості, тоді як тиждень тому за них давали 39,3% від номіналу, і кілька спроб пробити рівень 40% завершилися безрезультатно.