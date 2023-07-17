Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Євробонди України за тиждень подорожчали на 13% до максимуму з початку війни
16:37 17.07.2023 |
Ціни єврооблігацій України за минулий тиждень підскочили в середньому одразу на 13% і з урахуванням зростання наприкінці червня досягли нового максимуму за період від початку повномасштабної російської агресії.
Згідно з даними Bloomberg, минулий тиждень котирування доларових єврооблігацій завершили в діапазоні від 28,1% від номіналу за найкоротшими паперами із погашенням у вересні 2025 року до 25,0% від номіналу за найдовшими паперами із погашенням у березні 2035 року.
У середньому котирування зросли за тиждень на 3,1 відсоткових пункти досить рівномірно по всій кривій.
На думку учасників ринку, такий спурт міг бути викликаний позитивною реакцією на підсумки саміту НАТО, як кілька тижнів тому - підсумками Конференції з відновлення України в Лондоні та заколотом Пригожина.
Крім того, до нового військового максимуму подорожчали за минулий тиждень і ВВП-варранти України - 42,6% від номінальної вартості, тоді як тиждень тому за них давали 39,3% від номіналу, і кілька спроб пробити рівень 40% завершилися безрезультатно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Нацбанк відсудив у Бахматюка 1,8 мільярда гривень
|Євробонди України за тиждень подорожчали на 13% до максимуму з початку війни
|Долар дорожчає до всіх основних валют
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 126 мільярдів
|Ринки акцій Європи в основному знижуються на слабких статданих з Китаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.07.23
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard