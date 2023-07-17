Долар дорожчає до всіх основних валют

Долар США продовжує зміцнюватися до євро і фунта стерлінгів і почав зростати до єни на торгах у понеділок. Трейдери очікують чергового підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%. Більш широкий WSJ Dollar Index зростає на 0,16%.

Ринок вважає, що ФРС підніме ставку ще на 25 базисних пунктів на липневому засіданні, зазначає Trading Economics. При цьому ймовірність подальших підвищень цього року тепер оцінюється нижче. Навіть більше, більше, наступного року регулятор може почати пом'якшення політики, вказують ринкові дані.

Трейдери сподіваються, що Федрезерв наближається до того, щоб припинити підйом ставок на тлі сильнішого, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в Штатах.

Як повідомило минулої середи міністерство праці, темпи зростання споживчих цін у країні в червні сповільнилися до 3% у річному вираженні з 4% у травні, оновивши мінімум із березня 2021 року. Аналітики в середньому очікували зниження темпів інфляції до 3,1%, повідомляє Trading Economics.

Зі свого боку в четвер стало відомо, що ціни виробників у США в червні зросли на 0,1% у річному вираженні - мінімальними темпами з вересня 2020 року. У травні, згідно з переглянутими даними, ціни збільшилися на 0,9%, а не на 1,1%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували зниження темпів зростання минулого місяця до 0,4%.

ФРС більше не потребує підвищення процентних ставок і може взяти паузу в боротьбі з інфляцією, заявив в інтерв'ю CNBC нобелівський лауреат з економіки Крістофер Піссарідес.

"Жорсткість грошово-кредитної політики повною мірою проявляється з часом, тому з урахуванням того, що інфляція рухається в потрібному напрямі та ставки досить високі, я б просто почекав і подивився, що трапиться далі", - сказав Піссарідес.

Цього тижня ринок очікує публікації даних про роздрібний продаж та промислове виробництво в США, а також звітів великих емітентів.

Також трейдери оцінюють динаміку індексу Empire State Manufacturing, що розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка. Індикатор активності в промисловому секторі штату в липні знизився на 5,5 пункту і склав 1,1 пункту. Опитані The Wall Street Journal економісти не очікували зміни показника. Позитивне значення індексу вказує на підйом активності.

Тим часом імовірність рецесії в Штатах у наступні 12 місяців економісти оцінюють у 54%, показують результати щоквартального опитування експертів, проведеного газетою. У двох попередніх опитуваннях шанси рецесії оцінювали в 61%.

Курс євро до долара за даними на 15:53 EET у понеділок опустився до $1,1227 порівняно з $1,1229 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів зменшилася до $1,3063 з $1,3092 за підсумками минулого тижня.

У парі з єною американська валюта дорожчає до 138,98 єни порівняно з 138,65 єни на закриття попередніх торгів.

Курс долара до юаня зростає в понеділок до 7,1687 юаня проти 7,1411 юаня в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок влив у фінансову систему 103 млрд юанів ($14,42 млрд) у рамках програми середньострокового кредитування (MLF). Ставку за кредитами строком на рік, що видаються в рамках MLF, залишено на рівні 2,65%.

Крім того, ринок враховує дані про динаміку китайського ВВП. Економіка Китаю в другому кварталі 2023 року зросла на 6,3% у річному вираженні після підйому на 4,5% у першому кварталі, ідеться у звіті Державного статистичного управління (ДСУ).

Темпи зростання, незважаючи на прискорення, виявилися слабшими за очікування аналітиків. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення китайського ВВП у квітні-червні на 7,3%, респонденти WSJ у середньому прогнозували підйом на 6,9%.