Ринки акцій Європи в основному знижуються на слабких статданих з Китаю

Європейські фондові індекси переважно знижуються на торгах у понеділок після виходу слабких даних щодо ВВП Китаю.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 EET опустився на 0,38%, до 459,1 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 та німецький DAX втрачають 0,28%, французький CAC 40 - 0,9%, італійський FTSE MIB - 0,06%. Іспанська IBEX 35 піднімається на 0,26%.

Економіка КНР у другому кварталі 2023 року зросла на 6,3% у річному вираженні після зростання на 4,5% у першому кварталі, йдеться у звіті Державного статистичного управління країни.

Темпи зростання, незважаючи на прискорення, виявилися слабшими за очікування аналітиків. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення китайського ВВП у квітні-червні на 7,3%, респонденти The Wall Street Journal у середньому прогнозували зростання на 6,9%.

Крім того, інвестори чекають цього тижня на публікацію звітів великих американських емітентів, включаючи Tesla, Netflix Inc. та ряд провідних банків.

Акції швейцарської Compagnie Financiere Richemont SA дешевшають на 8,2%. Цей виробник ювелірних виробів збільшив виторг у першому кварталі 2024 фінансового року на 14%, до 5,32 млрд євро, але показник не виправдав очікувань аналітиків (5,43 млрд євро).

Капіталізація інших виробників товарів класу "люкс" також помітно знижується. Папери LVMH, Hermes та Christian Dior втрачають у ціні 3,3-3,7% і перебувають у числі лідерів падіння серед компонентів Stoxx Europe 600.

Крім того, значно зменшується ринкова вартість шведських SBB (-4,3%) та Ericsson (-3,9%), британської Ocado Group (-3,7%) та швейцарсько-грецької Coca-Cola HBC (-3,5%). ).

Ціна паперів сировинної Anglo American опускається на 2,6%. Контрольована нею Anglo American Platinum повідомила, що очікує скорочення основних показників прибутку в першому півріччі на 65-75% на тлі зниження цін на паладій та несприятливої динаміки валютних курсів.

Слідом за нафтовими котируваннями знижується ринкова вартість галузевих гігантів BP plc (-0,7%), Shell (-0,9%) і TotalEnergies (-0,1%).

Капіталізація рітейлера одягу Hennes & Mauritz (H&M) скорочується на 0,7% у Стокгольмі після новин про плани відкриття класичних та онлайн-магазинів у 2025 році у Бразилії.

Акції фінського банку Nordea, навпаки, дорожчають на 1,1% на торгах у Гельсінкі після публікації результатів за другий квартал. Чистий прибуток Nordea у квітні-червні 2023 року склав 1,34 млрд євро проти 1,06 млрд євро роком раніше, консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків передбачав 1,26 млрд євро.

Котирування паперів французької машинобудівної Alstom додають 0,6% після новин про підписання угоди з Akiem про постачання їй до 100 локомотивів за суму до 500 млн. євро.