Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи в основному знижуються на слабких статданих з Китаю

12:18 17.07.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси переважно знижуються на торгах у понеділок після виходу слабких даних щодо ВВП Китаю.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 EET опустився на 0,38%, до 459,1 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 та німецький DAX втрачають 0,28%, французький CAC 40 - 0,9%, італійський FTSE MIB - 0,06%. Іспанська IBEX 35 піднімається на 0,26%.

Економіка КНР у другому кварталі 2023 року зросла на 6,3% у річному вираженні після зростання на 4,5% у першому кварталі, йдеться у звіті Державного статистичного управління країни.

Темпи зростання, незважаючи на прискорення, виявилися слабшими за очікування аналітиків. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення китайського ВВП у квітні-червні на 7,3%, респонденти The Wall Street Journal у середньому прогнозували зростання на 6,9%.

Крім того, інвестори чекають цього тижня на публікацію звітів великих американських емітентів, включаючи Tesla, Netflix Inc. та ряд провідних банків.

Акції швейцарської Compagnie Financiere Richemont SA дешевшають на 8,2%. Цей виробник ювелірних виробів збільшив виторг у першому кварталі 2024 фінансового року на 14%, до 5,32 млрд євро, але показник не виправдав очікувань аналітиків (5,43 млрд євро).

Капіталізація інших виробників товарів класу "люкс" також помітно знижується. Папери LVMH, Hermes та Christian Dior втрачають у ціні 3,3-3,7% і перебувають у числі лідерів падіння серед компонентів Stoxx Europe 600.

Крім того, значно зменшується ринкова вартість шведських SBB (-4,3%) та Ericsson (-3,9%), британської Ocado Group (-3,7%) та швейцарсько-грецької Coca-Cola HBC (-3,5%). ).

Ціна паперів сировинної Anglo American опускається на 2,6%. Контрольована нею Anglo American Platinum повідомила, що очікує скорочення основних показників прибутку в першому півріччі на 65-75% на тлі зниження цін на паладій та несприятливої динаміки валютних курсів.

Слідом за нафтовими котируваннями знижується ринкова вартість галузевих гігантів BP plc (-0,7%), Shell (-0,9%) і TotalEnergies (-0,1%).

Капіталізація рітейлера одягу Hennes & Mauritz (H&M) скорочується на 0,7% у Стокгольмі після новин про плани відкриття класичних та онлайн-магазинів у 2025 році у Бразилії.

Акції фінського банку Nordea, навпаки, дорожчають на 1,1% на торгах у Гельсінкі після публікації результатів за другий квартал. Чистий прибуток Nordea у квітні-червні 2023 року склав 1,34 млрд євро проти 1,06 млрд євро роком раніше, консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків передбачав 1,26 млрд євро.

Котирування паперів французької машинобудівної Alstom додають 0,6% після новин про підписання угоди з Akiem про постачання їй до 100 локомотивів за суму до 500 млн. євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6877  0,01 0,02 37,3426  0,01 0,02
EUR 40,9103  0,08 0,20 41,8184  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес