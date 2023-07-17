Азіатські фондові індекси стримані, китайські акції падають через слабкий ВВП

Більшість азіатських акцій у понеділок коливалися від нуля до мінімуму, тоді як китайські ринки різко впали після того, як дані показали, що економічне зростання в країні у другому кварталі суттєво сповільнилося.

Обсяги регіональної торгівлі були дещо низькими через святковий вихідний на ринку Японії та зупинку торгівлі в Гонконгу, оскільки цього року місто зіткнулося з першим великим тайфуном.

Ралі азіатських технологічних акцій, викликане послабленням очікувань подальшого підвищення відсоткових ставок у США цього року, тепер, схоже, видихлося, оскільки побоювання з приводу уповільнення зростання найбільшої економіки регіону взяли гору.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite показали найгірші результати в Азії, знизившись більш ніж на 1% кожен після того, як дані показали уповільнення економічного зростання у другому кварталі.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю зріс у другому кварталі на 0,8%, порівняно з першим. Показник виявився вищим за очікування зростання на 0,5%, але значно слабкіший за стрибок на 2,2%, зафіксований у першому кварталі.

Показник ВВП у річному вирахуванні не виправдав очікувань, збільшившись на 6,5% проти очікуваних 7,3%. Але свідчення значною мірою були обумовлені слабкою основою для порівняння з 2022 роком, коли Китай все ще дотримувався своєї суворої політики нульового рівня COVID.

Дані понеділка показали, що відновлення економіки в найбільшій економіці Азії видихається, і що уряду, ймовірно, потрібно буде вжити додаткових заходів стимулювання найближчими місяцями.

Але ставки на подальше зниження відсоткових ставок у країні також не виправдалися, оскільки Народний банк Китаю у понеділок зберіг свої середньострокові кредитні ставки на колишньому рівні. Цей крок вказує на те, що НБК цього тижня збереже базову процентну ставку за кредитами на незмінному рівні.

Слабкість Китаю не обіцяє нічого доброго іншим азіатським економікам, враховуючи їхню залежність від країни як торгового центру. Південнокорейський KOSPI у понеділок упав на 0,3%, а австралійський ASX 200 - на 0,1%.

Тайванський зважений індекс трохи зріс, тоді як філіппінські акції зазнали втрат у Південно-Східній Азії, знизившись на 0,6%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на нульове відкриття для місцевих акцій після того, як Nifty та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів у п'ятницю.

Оптимізм щодо індійської економіки, активну участь в акціях технологічних компаній та деякі позитивні доходи стали основними факторами зростання індійських акцій минулого місяця.

Цього тижня буде опубліковано низку великих звітів фінансового, промислового та споживчого секторів, які мають пролити більше світла на місцеві компанії на тлі досить стабільного економічного тла.

Але будь-яке розчарування у доходах може спровокувати різке падіння індійських акцій, оскільки аналітики попереджають, що оцінки вже завищені.