S&P 500 зазнав втрат, банки переважно знизилися, індекси продемонстрували тижневе зростання

S&P 500 трохи знизився в п'ятницю, при цьому акції банків та фінансових компаній в основному знизилися наступного дня після квартальних звітів, з яких розпочався сезон звітності, але всі три основні фондові індекси США продемонстрували впевнене тижневе зростання.

Компенсуючи деяке зниження, акції UnitedHealth Group зросли після сильніших, ніж очікувалося, результатів.

Акції JPMorgan Chase зросли на 0,6%, Wells Fargo подешевшали на 0,3%, а індекс банків S&P 500 знизився на 0,9%. Обидва великі банки повідомили про більш високий квартальний прибуток, але заявили, що відклали більше грошей на покриття очікуваних збитків за кредитами на комерційну нерухомість.

Найбільший вплив на базовий індекс зробив енергетичний сектор, що знизився на 2,8%, та фінансовий сектор, що знизився на 0,7%.

Акції UnitedHealth підскочили на 7,2% і допомогли індексу Dow піднятися вище. Акції інших медичних страховиків також зросли: Humana подорожчала на 2,5%, Cigna - на 4,7%.

"Ми значно зросли з початку року, і це було пов'язано з очікуванням вищого, ніж очікувалося, прибутку", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут.

"Те, що ми спостерігаємо зараз і, ймовірно, продовжимо спостерігати до кінця літа, - це невелика втома і відсутність впевненості в тому, що акції можуть суттєво зрости".

Квартальні звіти дня неофіційно відкрили сезон звітності США за другий квартал. Аналітики очікують, що прибуток S&P 500 за квартал знизився на 8,1% порівняно з минулим роком, згідно з даними Refintiiv, але більшість компаній схильні перевершити очікування.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 113,89 пункту, або 0,33%, до 34 509,03 пункту, S&P 500 втратив 4,62 пункту, або 0,10%, до 4 505,42 пункту, а Nasdaq Composite впав на 24,87 пунктів, або 0,18%, до 14 113,70 пунктів.

За тиждень Dow виріс на 2,3%, S&P 500 - на 2,4%, а Nasdaq - на 3,3%. S&P 500 з початку року збільшився на 17%.

Серед інших звітів фінансових компаній акції Citigroup впали на 4% після того, як квартальний прибуток кредитора впав, а BlackRock впав на 1,5% після того, як вона повідомила про зниження квартальної виручки.

Деякі стратеги кажуть, що акції банків, можливо, розпродалися після сильного зростання.

Банківський індекс S&P перервав п'ятиденну серію перемог разом із регіональним банківським індексом KBW, який за день знизився на 1,9%.

Індекс висококласних акцій, пов'язаних із технологіями, знизився через день після реєстрації рекордно високого закриття.

Tesla, акції якої зросли на 1,3%, є першим із гігантів зростання, який звітуватиме, а прибуток очікується у середу.

Обсяг на біржах США становив 10,72 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,04 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,73 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,33 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 40 нових 52-тижневих максимумів та 4 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 97 нових максимумів та 60 нових мінімумів.