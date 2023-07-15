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Нацбанк вводить у обіг нові банкноти номіналом 1000 гривень
22:20 14.07.2023 |
З 20 липня в Україні в обіг буде випущена банкнота номіналом 1000 грн із підписом чинного голови НБУ Андрія Пишного.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
«У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року - з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску», - йдеться в повідомленні.
В Нацбанку наголошують, що нові купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.
Як повідомлялося, Національний банк України повідомляє, що до 30 вересня 2023 року включно ще можна обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами.
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