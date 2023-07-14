Долар зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни, слабшає до юаня

Долар США дорожчає в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною на торгах у п'ятницю, слабшає до юаня.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index зростають на 0,2%.

Член ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) США Крістофер Воллер напередодні заявив, що відсоткову ставку необхідно підвищити цього року ще двічі, щоразу - на 25 базисних пунктів.

Курс євро до долара за даними на 15:33 EET у п'ятницю становить $1,1222 порівняно з $1,1228 на закриття попередньої сесії. При цьому аналітик Deutsche Bank Джордж Саравелос, думку якого наводить MarketWatch, вважає, що до кінця року євро подорожчає до $1,15.

Вартість фунта до долара опустилася до цього часу до $1,3111 з $1,3137 напередодні.

У парі з єною долар торгується на позначці 138,67 єни порівняно з 138,05 єни на закриття попередніх торгів.

Курс долара до юаня опустився під час торгів до 7,1377 юаня проти 7,1511 юаня напередодні.

