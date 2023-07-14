Азіатські акції зростають на послабленні побоювань щодо дій ФРС, у центрі уваги ВВП Китаю

Більшість азіатських акцій продовжили зростання у п'ятницю, завершивши позитивний тиждень на ознаках зниження інфляції в США, і тепер основна увага приділяється прийдешнім даним, що нададуть більше сигналів про китайську економіку.

Зростання китайських акцій було обмеженим, оскільки інвестори чекали на ключові дані про валовий внутрішній продукт країни за другий квартал, які мають бути опубліковані наступного тижня. Коментарі представників центрального банку про додаткові заходи стимулювання надали ринкам невелику підтримку.

Регіональні акції сприйняли позитивні сигнали після нічного ралі на Волл-стріт, оскільки дані індексу цін виробників також показали, що інфляція у найбільшій економіці світу знижується. Це, у свою чергу, спонукало ставки на те, що Федеральна резервна система вже близька до досягнення пікових процентних ставок у своєму поточному циклі, що викликало сильне зростання акцій технологічних компаній.

Тенденція поширилася і на азіатську торгівлю, де високотехнологічні біржі продемонстрували сильне зростання. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%, а тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI зросли на 1% та 1,2% відповідно.

Більшість регіональних індексів були налаштовані на найкращий тижневий приріст цього року, оскільки побоювання щодо підвищення ставок у США змусили трейдерів повернутися до активів, орієнтованих на ризик.

Гонконгський індекс Hang Seng був, безумовно, найкращим за тиждень, збільшившись майже на 6%, оскільки акції великих технологічних компаній виграли від ставок на те, що китайський уряд послабить регулюючий контроль найбільших інтернет-компаній країни.

Тайванські та південнокорейські біржі зросли на 3,3% та 3,8% відповідно, тоді як зростання товарних запасів призвело до того, що австралійський ASX 200 підскочив на 3,6%.

ASX 200 додав 0,6% у п'ятницю після того, як уряд призначив заступника керуючого Резервного банку Мішель Буллок новим керуючим центрального банку.

Зростання японського Nikkei 225 цього тижня було дещо приглушене, оскільки серія слабких економічних показників у країні призвела до того, що інвестори зафіксували прибуток від 33-річних максимумів. Індекс зріс на 0,4% у п'ятницю та зріс на 0,5% за тиждень.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 продемонстрували обмежене зростання за тиждень, піднявшись на 0,4% та 1,3% відповідно. Але обидва індекси цього тижня досягли рекордних максимумів на тлі зростання оптимізму з приводу індійської економіки.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відстали від своїх аналогів, піднявшись приблизно на 0,1% кожен. Вони також були налаштовані на тижневий приглушений підйом.

Низка слабких економічних показників за останні кілька тижнів вказала на уповільнення відновлення економіки країни після COVID, при цьому опитування Reuters прогнозувало, що економіка в другому кварталі зросла на 0,5%.

Рішення щодо основної кредитної ставки Китаю також має бути прийняте наступного тижня після того, як Народний банк у червні знизив ставку вперше за вісім місяців. Цей крок надав обмежене полегшення китайським акціям, які нині торгуються у мінусі за рік.