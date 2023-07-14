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Стів Джобс
Долар знаходиться на 15-місячному мінімумі, оскільки послаблення інфляції додає впевненості у тому, що ставки ФРС наближені до максимуму
08:06 14.07.2023 |
Долар вагається біля 15-місячного мінімуму після різкого падіння напередодні, оскільки ринки зробили ставку на те, що Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення процентної ставки через послаблення інфляції.
Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести основних конкурентів, на торгах у Азії становив 99,71, що є найнижчим показником з квітня 2022 року. Індекс близький до найгіршого тижня з листопада.
Ціни виробників у США практично не зросли у червні, а річний приріст інфляції виробників був найнижчим майже за три роки, показали дані у четвер, наступного дня після скромного зростання споживчих цін минулого місяця, оскільки з'являється все більше свідчень того, що найбільша економіка світу вступила у фазу втамування інфляції.
"Ринки, як правило, досить задоволені нижчими даними щодо інфляції, тому що нижча інфляція разом з все ще стійким ринком праці підтримує розповідь про м'яку посадку в економіці США", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank Of Australia в Сіднеї .
«Але ми, як і раніше, дотримуємося нашої думки про те, що США увійдуть до рецесії наприкінці цього року через вплив минулих і, можливо, майбутніх підвищень процентних ставок».
Ринки оцінюють як 92-відсоткову ймовірність підвищення ФРС на 25 базисних пунктів наприкінці цього місяця, як показав інструмент CME FedWatch, але не більше до кінця року.
Дані в четвер також показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, несподівано скоротилася минулого тижня, що вказує на те, що ринок праці залишається напруженим, навіть незважаючи на уповільнення зростання кількості робочих місць.
Райан Брендхем, голова відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management, сказав, що дані щодо щотижневих заявок на допомогу з безробіття та ціни виробників підтримують м'яку посадку.
«Якщо ФРС захоче знову підвищити ставки пізніше цього місяця... це буде підтримано даними із зайнятості. Хоча нещодавня тенденція до зниження інфляції може бути обнадійливою, цього, певно, буде недостатньо, щоб змінити рішення комітету».
Проте представники ФРС зберігають обережність, а керуючий Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер заявив, що не готовий говорити про повну ясність щодо інфляції в США і виступає за подальше підвищення ставок цього року.
Тим часом австралійський долар впав на 0,16% до 0,688 долара після того, як у п'ятницю Мішель Буллок була призначена головою центрального банку Австралії, ставши першою жінкою-губернатором, оскільки він проводить масштабну реорганізацію.
Євро торкнувся нового 16-місячного піку в 1,1229 долара, перш ніж опуститися до 1,1222 долара, тоді як фунт стерлінгів востаннє коштував 1,3119 долара, знизившись на 0,11% за день. У четвер фунт перевищив 1,30 долара вперше із квітня 2022 року.
Японська єна зміцнилася на 0,23% до 137,71 за долар і близька до найкращого тижня по відношенню до долара, з січня.
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