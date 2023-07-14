Волл-стріт закрилася зростанням, продовжуючі недавні здобутки на зниженні інфляції в США

Акції США продовжили нещодавнє зростання і закрилися зростанням у четвер, при цьому Nasdaq піднявся більш ніж на 1% другий день поспіль, оскільки дані показали, що річне зростання інфляції виробників у США було найнижчим майже за три роки.

Дані надали додаткові докази, що інфляційний тиск слабшає. Звіт CPI, опублікований у середу, показав, що споживчі ціни в США зафіксували найнижчий річний приріст більш як за два роки.

Звіти допомогли підтримати думку щодо припинення підвищення ставок ФРС після очікуваного підвищення ставок на 25 базисних пунктів наприкінці цього місяця.

«CPI на цьому тижні є ще одним підтвердженням того, що інфляція продовжує рухатися в правильному напрямку, незважаючи на покращення загальних даних щодо ринку праці та споживчого попиту. Це добрий знак», - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward Jones.

За 12 місяців до червня індекс цін виробників зріс на 0,1%. Це був найменший приріст у річному обчисленні із серпня 2020 року після зростання на 0,9% у травні.

Акції, пов'язані з технологіями, мали найбільшу підтримку S&P 500, а індекс акцій, орієнтованих на технології, включаючи акції мегакапіталів, зріс на 2,7% і зафіксував рекордно високий рівень закриття.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 47,71 пункту, або 0,14%, до 34 395,14 пунктів, S&P 500 додав 37,88 пунктів, або 0,85%, до 4510,04 пунктів, а Nasdaq Composite додав 2 , 61 пункту, або 1,58%, до 14 138,57 пункту.

Американські акції виробників чіпів також зросли: Nvidia підскочила до рекордного максимуму під час сесії, а напівпровідниковий індекс Філадельфії зріс на 2%.

Компенсуючи оптимістичний настрій дня, окремий звіт показав, що щотижневі заявки на допомогу по безробіттю несподівано впали минулого тижня, що свідчить про те, що ринок праці залишається напруженим.

Увага також зміщується на сезон звітності США за другий квартал, що стартує цього тижня. Акції JPMorgan Chase зросли на 0,5% напередодні квартальних результатів, опублікованих перед відкриттям торгів у п'ятницю.

"У нас може бути ще один квартал, коли позитивні настрої збережуться", - сказав Алан Ланц, президент Alan B. Lancz & Associates Inc. у Толедо, штат Огайо.

«Поки очікування та прогнози збігаються, це те, на що дивитимуться багато інституційних інвесторів».

Акції Delta Air Lines закрилися майже без змін після того, як виросли на новинах про підвищення прогнозу прибутку на весь рік, пославшись на постпандемічний туристичний бум, що не припиняється.

Акції PepsiCo підскочили на 2,4% після того, як компанія вдруге підвищила прогнози річного виторгу та прибутку.

Серед інших лідерів акції материнської компанії Google Alphabet Inc підскочили на 4,7%. Компанія заявила, що запускає свого чат-бота зі штучним інтелектом Bard у Європі та Бразилії, що знімає побоювання щодо проблем із регулюванням за кордоном.

За словами стратегів, недавнє ослаблення долара США може стати одним із позитивних моментів для майбутніх доходів американських транснаціональних компаній.

Обсяг на біржах США становив 10,82 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,11 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,90 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,93 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 51 новий 52-тижневий максимум та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 135 нових максимумів та 39 нових мінімумів.