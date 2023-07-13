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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний щодо єни

15:49 13.07.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,31%. Напередодні значення індексу впало до мінімуму з квітня 2020 року на даних про значніше, ніж очікувалося, ослаблення інфляції в США.

Як повідомило в середу Мінпраці США, темпи зростання споживчих цін у країні в червні сповільнилися до 3% у річному вираженні з 4% у травні, оновивши мінімум із березня 2021 року. Аналітики в середньому очікували зниження темпів інфляції до 3,1%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) сповільнилося минулого місяця до мінімальних із жовтня 2021 року 4,8% у річному вираженні з 5,3% у травні.

Інвестори розраховують, що значне "охолодження" інфляції надасть змогу Федеральній резервній системі (ФРС) завершити цикл посилення грошово-кредитної політики раніше, ніж очікувалося, зазначає Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери, як і раніше, впевнені в її підйомі Федрезервом на 25 базисних пунктів на липневому засіданні.

Однак шанси на те, що ставку знову буде збільшено у вересні, ринок наразі оцінює лише в 11% порівняно з 28% тижнем раніше.

Курс євро до долара за даними на 15:15 EET у четвер піднявся до $1,1183 порівняно з $1,1130 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара збільшилася до цього часу до $1,3067 з $1,2988 напередодні. Під час сесії курс фунта оновив максимум із квітня 2022 року, піднявшись до позначки $1,3079 завдяки позитивнішим, ніж очікувалося, статданим щодо економіки Великої Британії.

Британський ВВП у травні знизився на 0,1% відносно попереднього місяця після зростання на 0,2% у квітні, тоді як експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували зменшення на 0,3%.

Вартість долара в парі з єною становить 138,52 єни порівняно з 138,51 єни на закриття попередніх торгів.

Курс долара до юаня торгується на рівні 7,1632 юаня проти 7,1663 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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