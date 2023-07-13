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АНАЛІТИКА

Грошова маса в Україні в червні зросла на 2,6%, база - на 1,6%, кредити збільшилися вперше з травня-2022

14:09 13.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання в травні на 1,6% у червні додала ще 2,6%, або на 70,1 млрд грн і досягла 2 трлн 729,95 млрд грн, повідомив Нацбанк.

Згідно з даними на його сайті, зростання депозитів у шостому місяці цього року прискорилося до 2,8% з 1,9% у травні та було забезпечене переважно гривневими депозитами, які після зростання в травні на 3,2% у червні збільшилися ще на 3,7%, або 48,7 млрд грн - до 1 трлн 376,1 млрд грн.

Валютні депозити, що скоротилися в травні на 0,6 млрд, у червні зросли на 6,7 млрд грн, або 1,0% - до 688,6 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після збільшення в травні на 0,7%, у червні додали ще 2,3% - до 664,2 млрд грн, майже повернувшись на рівень початку цього року.

Зростання грошової бази (резервних коштів) після прискорення в травні до 3,1% у червні сповільнилося до 1,6%, становивши 14,0 млрд грн, - до 907,5 млрд грн. Така динаміка пов'язана з відсутністю в червні підвищення резервних вимог.

Крім того, трохи - на 1,1 млрд грн, до 46,7 млн грн - збільшилися і готівкові кошти в касах банків.

Вкладення в депозитні сертифікати, що скоротилися в травні на 1 млрд грн, у червні підскочили на 51,5 млрд грн, або 12% - до 478,9 млрд грн.

Обсяг гривневих кредитів у червні зріс уперше з травня 2022 року - поки що лише на 0,2%, або 1,4 млрд грн, - до 694,2 млрд грн. Однак, через продовження скорочення валютних кредитів, що становило в червні 0,7%, або 1,7 млрд грн - до 243,8 млрд грн, загалом за минулий місяць кредити знову знизилися, хоча й мінімально - на 0,3 млрд грн.

Загалом за перше півріччя цього року грошова маса збільшилася на 9,1%, база - на 14,5%, тоді як грошові кошти в обігу поза банками скоротилися на 0,3%.

Депозити зросли на 12,6%, зокрема гривневі - на 14,3%, валютні - на 9,3%, тоді як кредити скоротилися на 5,2%, зокрема гривневі - на 4,1%, валютні - на 8,2%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні 2022 року після зростання на 12% 2021 року збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн.

Депозити за минулий рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, зокрема гривневі - на 19,1%, або на 193,9 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 33,1%, або на 156,9 млрд грн.

Грошова база 2022 року збільшилася на 19,6% порівняно з 11,2% роком раніше. Водночас грошові кошти в обігу поза банками за рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн.

Обсяг кредитів 2022 року знизився на 3,8%, або на 39,1 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн, тоді як валютні - на 25,7 млрд грн.

МВФ в оновлених наприкінці червня матеріалах за програмою EFF прогнозує зростання грошової бази цього року на 25,3%, маси - на 22,0% і скорочення кредитів недержавного сектору на 12,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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