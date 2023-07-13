ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.07.23

"Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - підкреслив глава держави.