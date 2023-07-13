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Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 24 мільярди
09:23 13.07.2023 |
Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,8 тис. підприємств отримали 24 млрд грн. Загалом цьогоріч 8,8 тис. українських агропідприємств отримали майже 42 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:
* Кіровоградська - 3,2 млрд грн виділено для 1030 господарств;
* Вінницька - 2,7 млрд грн - для 841 господарства;
* Одеська - 2,5 млрд грн - для 651 господарства;
* Київська - 2,4 млрд грн - 542 господарств.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
* Київська - 7,9 млрд грн виділено для 672 підприємств;
* Вінницька - 4,45 млрд грн - для 1035;
* Кіровоградська - 3,67 млрд грн - для 1263;
* Дніпропетровська - 3,6 млрд грн - для 596;
* Одеська - 3,1 млрд грн - для 800.
Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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