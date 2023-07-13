Аграрії отримали з початку року пільгових кредитів на 24 мільярди

Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,8 тис. підприємств отримали 24 млрд грн. Загалом цьогоріч 8,8 тис. українських агропідприємств отримали майже 42 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

* Кіровоградська - 3,2 млрд грн виділено для 1030 господарств;

* Вінницька - 2,7 млрд грн - для 841 господарства;

* Одеська - 2,5 млрд грн - для 651 господарства;

* Київська - 2,4 млрд грн - 542 господарств.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

* Київська - 7,9 млрд грн виділено для 672 підприємств;

* Вінницька - 4,45 млрд грн - для 1035;

* Кіровоградська - 3,67 млрд грн - для 1263;

* Дніпропетровська - 3,6 млрд грн - для 596;

* Одеська - 3,1 млрд грн - для 800.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.