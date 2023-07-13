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Артур Еш
Ціни на золото перевищили 1950 доларів через слабшу інфляцію в США та зростання цін на мідь
08:07 13.07.2023 |
Ціни на золото стабілізувалися близько місячних максимумів у четвер, тому що більш слабкі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США призвели до ставки на менш агресивні дії Федеральної резервної системи, тоді як мідь була підтримана перспективою додаткових заходів стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері.
У середу жовтий метал продемонстрував кращий внутрішньоденний приріст більш ніж за два місяці, відстежуючи зниження долара та прибутковості казначейських облігацій після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін (ІСЦ) США у червні зросла менше, ніж очікувалося.
Читання показало, що агресивне підвищення процентних ставок ФРС за останній рік принесло свої плоди, і що банк може пом'якшити свою яструбину позицію раніше, ніж очікувалося.
Сценарій вказує на послаблення тиску на золото через високі відсоткові ставки, які в сильно тиснули на жовтий метал минулого року. Високі кредитні ставки підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, як-от золото.
Падіння долара, який впав майже до 15-місячного мінімуму після читання індексу споживчих цін, дуже вплинуло на золото та інші товари, що оцінюються в доларах.
Спот-золото о 20:48 за східним часом (00:48 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1957,07 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишилися без змін на рівні 1961,45 доларів за унцію. Обидва інструменти в середу зросли приблизно на 1,3% кожен, що стало їх найкращим внутрішньоденним приростом з початку травня.
Незважаючи на м'якше значення індексу споживчих цін, інфляція, як і раніше, залишається вищою за цільовий показник ФРС у 2% на рік. Це, ймовірно, викличе подальше підвищення ставок центральним банком у найближчій перспективі, оскільки ринки загалом очікують на підвищення як мінімум на 25 базисних пунктів на засіданні наприкінці липня.
Багато чиновників ФРС також відзначили нові підвищення ставок у найближчі місяці, попередивши, що базова інфляція, як і раніше, залишається незмінно високою і створює загрозу її закріплення. Базовий індекс споживчих цін у червні був нижчим, ніж очікувалося, на рівні 4,8%, але все ж таки залишався відносно високим і значно перевищував загальний показник, який зріс на 3%.
Раніше цього року ФРС прогнозувала пікову ставку як мінімум на 50 базисних пунктів вище за поточні 5,25%, хоча дані щодо пільгової праці та слабке значення індексу споживчих цін можуть призвести до зміни цієї позиції під час липневого засідання банку.
Серед промислових металів ціни на мідь продовжили зростання в четвер, досягнувши тритижневого максимуму, оскільки м'які дані щодо інфляції в США призвели до ставки на те, що глобальне економічне зростання не погіршиться цього року так сильно, як спочатку передбачалося.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,8595 за фунт після зростання на 2,4% на попередній сесії.
Червоний метал також був підтриманий чутками про те, що Китай, найбільший у світі імпортер міді, вживе додаткових заходів стимулювання, щоб підтримати відновлення економіки, що сповільнюється.
Численні повідомлення китайських державних ЗМІ свідчили про те, що уряд був близьким до планування збільшення бюджетних видатків.
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