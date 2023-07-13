Nasdaq лідирував у зростанні індексів Волл-стріт, оскільки звіт CPI підняв настрій

Американські фондові індекси завершили торги в середу солідним зростанням завдяки зростанню Nasdaq більш ніж на 1% після того, як звіт показав подальше зниження інфляції, а споживчі ціни зафіксували найнижчий річний приріст за понад два роки.

Дані підтвердили очікування, що Федеральна резервна система може залишити відсоткові ставки без змін після ще одного підвищення на 25 базисних пунктів, що очікується на липневому засіданні з питань політики.

Акції великих технологічних компаній, які, як правило, чутливі до вищих відсоткових ставок, дали S&P 500 найбільший імпульс. Технологічний сектор зріс на 1,3%

За 12 місяців до червня індекс споживчих цін збільшився на 3,0%. Це було найменше зростання у річному обчисленні з березня 2021 року після зростання на 4,0% у травні.

До вечора індекси знизилися зі своїх ранніх максимумів, але «бугаї», як і раніше, впевнено лідирують», - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

"Очевидно, що дані CPI, які ми отримали, були тим, що хотіли бачити бугаї, і ті, хто сидів осторонь, сподіваючись на відкат, продовжують розчаровуватися".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 86,01 пункту, або 0,25%, до 34 347,43 пункту, S&P 500 додав 32,9 пункту, або 0,74%, до 4472,16 пункту, а Nasdaq Composite додав 15 ,26 пунктів, або 1,15%, до 13 918,96 пунктів.

Інвестори зважують, скільки ще потрібно ФРС для підвищення ставок, щоб приборкати інфляцію.

Індекс волатильності Cboe, показник страху Уолл-стріт, знизився.

Звіт Міністерства праці також показав найменший місячний приріст базових споживчих цін із серпня 2021 року.

"Ринок відчуває, що ФРС все ближче і ближче підходить до цього остаточного рішення", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Північній Кароліні.

Банківський індекс S&P 500 збільшився на 0,6%. Звіти JPMorgan Chase та інших великих банків США, які мають бути опубліковані у п'ятницю, неофіційно розпочинають сезон звітності за другий квартал.

Американський виробник мікросхем Broadcom отримав схвалення антимонопольного законодавства ЄС на пропозицію про придбання компанії хмарних обчислень VMware за 61 мільярд доларів після того, як запропонував засоби правового захисту, щоб допомогти конкуруючій технології Marvell. Акції VMware зросли на 2,8%, Broadcom - на 0,9%, а Marvel - на 1,2%.

Акції Nvidia зросли на 3,5% після того, як люди, знайомі з цим питанням, повідомили, що розробник чіпів SoftBank Group Corp Arm Ltd веде переговори про залучення Nvidia як якірного інвестора, оскільки вона просуває плани лістингу в Нью-Йорку, який може відбутися у вересні.

Крім того, Nvidia заявила, що інвестує 50 мільйонів доларів на прискорення навчання моделей штучного інтелекту Recursion для виявлення ліків. Акції рекурсії зросли на 78%.

Інвестори також сприйняли новину про те, що поїздка міністра фінансів США Джанет Йеллен до Китаю породила у Пекіні надії на можливе зниження тарифів на китайський імпорт.

Обсяг на біржах США становив 11,20 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,15 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,23 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,93 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 66 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 129 нових максимумів та 42 нових мінімуму.