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АНАЛІТИКА

Долар перейшов до зниження слідом за прибутковістю US Treasuries на даних про інфляцію в США

16:11 12.07.2023 |

Фінанси

 

Долар перейшов до зниження щодо основних світових валют разом із прибутковістю державних облігацій США після публікації даних, що вказали на значніше, ніж очікувалося, сповільнення інфляції в Штатах у червні.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в червні зросли на 3% відносно того самого місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни в середу. Інфляція сповільнилася порівняно з 4% у травні й оновила мінімум із березня 2021 року.

Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав інфляцію на рівні 3,1%.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), до 15:36 EET. втратив 0,61%, ширший WSJ Dollar Index - 0,55%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,1070, євро додав 0,54%. Курс фунта стерлінгів до долара виріс на 0,23% і становить $1,2962. До публікації даних про інфляцію євро дорожчав на 0,13%, фунт дешевшав на 0,17%.

Тим часом сировинні товари активно дорожчають. Котирування серпневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex підвищилися на 0,9%, до $1955,4 за тройську унцію. Ф'ючерси на нафту марки Brent перевищили позначку в $80 за барель уперше з 1 травня.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США знизилася на 6 базисних пунктів і становить 3,917%. Прибутковість дворічних держбондів знизилася на 9 б.п., до 4,788%. Перед виходом статистики ці показники становили 3,943% і 4,814% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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