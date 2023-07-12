ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.07.23

Усі, хто отримує букет квітів у подарунок, безумовно, радіють такому презенту, хай навіть сьогодні й не день народження. Але водночас перед нами постає питання: який догляд потрібно надати квітам, щоб вони якомога довше радували око своєю красою та свіжістю?