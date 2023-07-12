Волл-стріт закрилася зростанням напередодні публікації індекса споживчих цін

Американські акції виросли у вівторок завдяки оптимізму напередодні основних звітів про інфляцію, а також тому, що JPMorgan та інші фінансові акції виросли в очікуванні звітів про прибуток.

Інвестори шукають додаткові підказки про те, чи слабшає ціновий тиск і чи Федеральна резервна система наближається до кінця циклу підвищення процентної ставки.

Дані про споживчі ціни у США будуть опубліковані у середу, а звіт про ціни виробників - у четвер. Цього тижня декілька представників ФРС заявили, що центральному банку, ймовірно, потрібно ще більше підвищити ставки, щоб приборкати інфляцію, але кінець циклу посилення близький.

Акції JPMorgan Chase & Co зросли на 1,6% після того, як Jefferies підвищив їхній рейтинг до «купувати» напередодні публікації квартальних результатів банку в п'ятницю.

Очікується, що звіти JPMorgan та інших великих банків, які з'являться пізніше цього тижня, неофіційно започаткують звітний період за другий квартал. Банківський індекс S&P виріс на 1,5%.

Акції енергетичних компаній також підскочили разом із різким підвищенням цін на нафту.

"Приємно бачити, що цей ринок розширюється перед звітом про прибутки та збитки", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

«У нас є багато даних, які надходитимуть... і очікування на третій квартал також викликають занепокоєння».

S&P 500 збільшився за рік на 15,6%, а технології за цей період зросли на 40%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 317,02 пункту, або 0,93%, до 34 261,42 пункту, S&P 500 додав 29,73 пункту, або 0,67%, до 4439,26 пункту, а Nasdaq Composite додав ,22 пункти, або 0,55%, до 13 760,70 пунктів.

Очікується, що банки Уолл-стріт повідомлять про більш високий прибуток у другому кварталі, оскільки зростання відсоткових платежів компенсує скорочення кількості угод.

Серед лідерів S&P 500 за день акції виробника відеоігор Activision Blizzard підскочили на 10% після того, як американський суддя ухвалив, що Microsoft може продовжити заплановане придбання виробника ігор Call of Duty.

Акції Salesforce зросли на 3,9% після того, як фірма, яка надає хмарні послуги, заявила, що вперше за сім років підвищить ціни на деякі зі своїх хмарних та маркетингових інструментів.

Крім того, акції Amazon.com зросли на 1,3% завдяки 48-годинній акції зі знижкою Prime Day, яка проходить цього тижня.

Обсяг на біржах США становив 9,97 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,1 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,65 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,82 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував 51 новий 52-тижневий максимум та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 91 новий максимум та 40 нових мінімумів.