Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,66 мільярда

Міністерство фінансів 11 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴13,66 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив 13,66 млрд грн від проведеного сьогодні аукціону", - йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 8,7 млрд грн під 18%; 136 млн грн під 18,3%, 1,09 млрд грн під 19,1% та 3,69 млрд грн під 19,75%.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 117* 118 119* 120 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227763 Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000227490 Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 10000000 4000000 5000000 5000000 Дата розміщення 11.07.2023 11.07.2023 11.07.2023 11.07.2023 Дата оплати за придбані облігації 12.07.2023 12.07.2023 12.07.2023 12.07.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 19.07.2023 23.08.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.01.2024 21.02.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 17.07.2024 21.08.2024 Дата оплати відсотків 15.01.2025 19.02.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 77.50 97.50 98.75 Номінальний рівень дохідності, % 18.20 15.50 19.50 19.75 Термін обігу (днів) 294 448 553 952 Дата погашення 01.05.2024 02.10.2024 15.01.2025 18.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 11570920000 134716000 1432765000 3438813000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 10000000000 134716000 995033000 3438813000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 21863968000 1997341000 11492222000 16949310000 Кількість поданих заявок, шт. 23 7 33 21 Кількість задоволених заявок, шт. 23 7 13 21 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 18.30 19.20 19.75 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 18.20 19.00 19.75 Встановлена дохідність, % 18.00 18.30 19.10 19.75 Середньозважена дохідність, % 18.00 18.29 19.09 19.75 Надходження до бюджету 8733700000.00 136241380.00 1093261759.75 3697171020.69

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.