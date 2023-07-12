Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,66 мільярда

Міністерство фінансів 11 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴13,66 мільярда.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Мінфін залучив 13,66 млрд грн від проведеного сьогодні аукціону", - йдеться у повідомленні.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 8,7 млрд грн під 18%; 136 млн грн під 18,3%, 1,09 млрд грн під 19,1% та 3,69 млрд грн під 19,75%.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|117*
|118
|119*
|120
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000227763
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000227490
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 10000000
| 4000000
| 5000000
| 5000000
| Дата розміщення
| 11.07.2023
| 11.07.2023
| 11.07.2023
| 11.07.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 12.07.2023
| 12.07.2023
| 12.07.2023
| 12.07.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 04.10.2023
| 19.07.2023
| 23.08.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 03.04.2024
| 17.01.2024
| 21.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 02.10.2024
| 17.07.2024
| 21.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
|
| 15.01.2025
| 19.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
|
| 20.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
|
| 18.02.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 77.50
| 97.50
| 98.75
| Номінальний рівень дохідності, %
| 18.20
| 15.50
| 19.50
| 19.75
|Термін обігу (днів)
| 294
| 448
| 553
| 952
| Дата погашення
| 01.05.2024
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 18.02.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 11570920000
| 134716000
| 1432765000
| 3438813000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 10000000000
| 134716000
| 995033000
| 3438813000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 21863968000
| 1997341000
| 11492222000
| 16949310000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 23
| 7
| 33
| 21
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 23
| 7
| 13
| 21
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.00
| 18.30
| 19.20
| 19.75
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.00
| 18.20
| 19.00
| 19.75
| Встановлена дохідність, %
| 18.00
| 18.30
| 19.10
| 19.75
| Середньозважена дохідність, %
| 18.00
| 18.29
| 19.09
| 19.75
|Надходження до бюджету
| 8733700000.00
| 136241380.00
| 1093261759.75
| 3697171020.69
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.