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Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,66 мільярда

19:52 11.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 11 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴13,66 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив 13,66 млрд грн від проведеного сьогодні аукціону", - йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 8,7 млрд грн під 18%; 136 млн грн під 18,3%, 1,09 млрд грн під 19,1% та 3,69 млрд грн під 19,75%.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону117*118119*120
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227763Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000227656Дорозміщення UA4000227490
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 10000000 4000000 5000000 5000000
Дата розміщення 11.07.2023 11.07.2023 11.07.2023 11.07.2023
Дата оплати за придбані облігації 12.07.2023 12.07.2023 12.07.2023 12.07.2023
Дата оплати відсотків  04.10.2023 19.07.2023 23.08.2023
Дата оплати відсотків  03.04.2024 17.01.2024 21.02.2024
Дата оплати відсотків  02.10.2024 17.07.2024 21.08.2024
Дата оплати відсотків   15.01.2025 19.02.2025
Дата оплати відсотків    20.08.2025
Дата оплати відсотків    18.02.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 77.50 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 18.20 15.50 19.50 19.75
Термін обігу (днів) 294 448 553 952
Дата погашення 01.05.2024 02.10.2024 15.01.2025 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 11570920000 134716000 1432765000 3438813000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 10000000000 134716000 995033000 3438813000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 21863968000 1997341000 11492222000 16949310000
Кількість поданих заявок, шт. 23 7 33 21
Кількість задоволених заявок, шт. 23 7 13 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 18.30 19.20 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 18.20 19.00 19.75
Встановлена дохідність, % 18.00 18.30 19.10 19.75
Середньозважена дохідність, % 18.00 18.29 19.09 19.75
Надходження до бюджету 8733700000.00 136241380.00 1093261759.75 3697171020.69

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.
 

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