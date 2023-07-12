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Фунт подорожчав відносно долара до максимуму за 15 місяців на тлі прискорення зростання зарплат у Британії
16:48 11.07.2023 |
Долар США зміцнюється в парі з євро і дешевшає відносно єни на торгах у вівторок.
Курс фунта стерлінгів до долара підскочив під час торгів до максимуму за 15 місяців на даних про прискорення темпів зростання зарплат у Британії.
Згідно з даними Національного статистичного управління Великої Британії, середньотижневі темпи збільшення зарплат (з урахуванням бонусів) у березні-травні становили 6,9% у річному вираженні порівняно з 6,7% у лютому-квітні й були максимальними із серпня 2021 року.
Зарплати британців без урахування бонусів зросли рекордними темпами - на 7,3% у річному вираженні.
Збереження високих темпів збільшення зарплат свідчить на користь подальшого посилення грошово-кредитної політики Банком Англії, зазначає Trading Economics.
Глава британського ЦБ Ендрю Бейлі, який виступив у понеділок у резиденції лорда-мера в Лондоні (Mansion House), заявив, що британська економіка показала "несподівану гнучкість" в умовах низки зовнішніх шоків.
Однак, хоча гнучкість економіки "є позитивним фактором у багатьох відношеннях", сильний ринок праці та збереження високого попиту зробили інфляцію в Британії більш стійкою, зазначив Бейлі.
"Темпи зростання споживчих цін і зарплат наразі не відповідають цільовим показникам ЦБ", - наводить слова Бейлі газета Financial Times.
Пара фунт/долар за даними на 16:00 EET торгується на рівні $1,2893 порівняно з $1,2860 на закриття ринку в понеділок. Раніше під час сесії курс фунта піднімався до $1,2936 - максимуму з квітня 2022 року.
Курс євро до долара опустився до $1,0980 порівняно з $1,1003 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною впала до 140,34 єни з 141,31 єни на закриття попередніх торгів.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.
Курс долара до юаня знизився у вівторок до 7,2062 юаня проти 7,2316 юаня напередодні.
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