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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрилася зростаням; інвестори перетравлюють офіційні коментарі ФРС

07:43 11.07.2023 |

Фінанси

 

Американські акції в понеділок зросли після втрат минулого тижня, тоді як коментарі представників Федеральної резервної системи зміцнили думку, що центральний банк США, можливо, наближається до кінця свого циклу посилення.

S&P 500 показав невелике зростання перед закриттям, оскільки більшу частину сесії переважала обережність напередодні звіту про споживчі ціни, який буде оприлюднено в середу, та початок звітністі за другий квартал пізніше цього тижня.

Інвестори з нетерпінням чекають, чи знижуватиметься ціновий тиск. Це може пролити світло на перспективи процентних ставок, оскільки багато трейдерів очікують, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів цього місяця.

Декілька представників ФРС заявили в понеділок, що для зниження інфляції, яка все ще надто висока, необхідні додаткові підвищення відсоткових ставок, але наближається кінець поточного циклу посилення грошово-кредитної політики центрального банку США.

"Ринок, очевидно, готовий до відкриття сезону звітності", але інвестори також надмірно зосереджені на споживчих цінах і великому списку спікерів ФРС цього тижня, сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Перспективи відсоткових ставок - це те, що турбує ринок, додала вона.

Доходи компаній S&P 500 мають бути неофіційно опубліковані цього тижня зі звітів деяких великих американських банків. Аналітики очікують, що прибуток у другому кварталі впаде на 6,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані IBES від Refinitiv.

Серед лідерів дня, акції Intel зросли на 2,8%, а індекс напівпровідників зріс на 2,1%.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 209,52 пунктів, або 0,62%, до 33 944,4 пунктів, S&P 500 додав 10,58 пунктів, або 0,24%, до 4409,53 пунктів, а Nasdaq Composite додав 24, 77 пунктів, або 0,18%, до 13 685,48 пунктів.

Акції Icahn Enterprises зросли на 20,2% після того, як інвестиційна компанія повідомила, що Карл Айкан та банки завершили роботу над зміненими кредитними угодами, які відокремлюють особисті кредити активіста-інвестора від торгової ціни його фірми.

Стратеги Citigroup у понеділок знизили рейтинг акцій США до «нейтрального» і заявили, що зростання мегакапіталізації налаштоване на відкат, а ризики рецесії в США все ще можуть відчуватися.

Обсяг на біржах США становив 10,20 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,09 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,23 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,06 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів та чотири нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів та 47 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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