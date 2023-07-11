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Обсяг 3-місячних депосертифікатів уперше скоротився
23:33 10.07.2023 |
Національний банк України (НБУ) на 14-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) під 25% річних у п'ятницю, 7 липня, продав їх на 47,05 млрд грн, однак одночасно погасив ДС, розміщені на дебютному аукціоні 7 квітня на 51,14 млрд. грн.
Як повідомляється на сайті НБУ, в результаті обсяг тримісячних ДС у обігу вперше знизився - на 4,10 млрд грн, до 158,24 млрд грн.
Кількість покупців становила 43 порівняно з 45 на першому та 35-38 на червневих аукціонах, уточнив регулятор.
Центробанк зазначив, що минулої п'ятниці обсяг продажу ДС овернайт склав 326,87 млрд грн порівняно з 310,36 млрд грн тижнем раніше. В решту днів минулого тижня НБУ розміщував їх на суму 313,8-316,2 млрд грн.
Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20%, але одночасно розміщувати ДС терміном на три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.
Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб, що знаходилися в цих фінустановах на 4 квітня, у нацвалюті з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.
Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб на строк від 93 днів після 4 квітня.
Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС як НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня щоп'ятниці.
В інфляційному звіті НБУ уточнив, що на 4 квітня термінових вкладів у нацвалюті терміном від трьох місяців було на суму, еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, терміном до трьох місяців - на 40,4 млрд грн , або 7%, тоді як 378,4 млрд. грн., або 66%, припадало на вклади до запитання.
За словами глави Нацбанку Андрія Пишного, на кінець травня частка строкових вкладів досягла 35%, а частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців у загальному обсязі нових термінових вкладів збільшилася до 76%.
НБУ також у середині червня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні.
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