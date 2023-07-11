Долар зміцнюється до євро, єни та фунта, ринок очікує даних щодо інфляції в США за червень

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.

Розраховуваний ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%.

У п'ятницю індекс упав на 0,9% - до мінімуму з 22 червня на тлі статданих, що показали "охолодження" американського ринку праці в умовах посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за червень, які будуть оприлюднені в середу. Консенсус-прогноз експертів, яких опитало Trading Economics, передбачає сповільнення загальної інфляції в Штатах у червні до 3,1% у річному вираженні порівняно з 4% місяцем раніше, базової інфляції (без урахування вартості харчових продуктів та енергоносіїв) - до 5% з 5,3%.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її підвищення Федрезервом на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 5,25-5,5% у липні оцінюють трейдери в 92%, за даними CME FedWatch.

Наразі ринок очікує, що після липневого підйому ФРС не поверне ставку до поточного рівня - 5-5,25% раніше червня 2024 року, однак дані щодо інфляції можуть змінити ці очікування, зазначає Market Watch.

Курс євро до долара за даними на 15:20 EET у понеділок становить $1,0954 порівняно з $1,0970 на закриття ринку в п'ятницю.

Пара долар/фунт торгується на рівні $1,2764 порівняно з $1,2837 за підсумками попередніх торгів.

Курс долара до єни піднявся до 142,23 єни з 142,12 єни в п'ятницю, до юаня - до 7,2373 юаня проти 7,2212 юаня.

