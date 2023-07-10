ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.07.23

"Зробімо це. Ласкаво просимо в Threads", - написав генеральний директор Meta Марк Цукерберг у своєму першому пості на новій платформі. Згодом він зазначив, що за перші чотири години після запуску в додатку зареєструвалися понад п'ять мільйонів користувачів.