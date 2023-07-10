Країни репатріюють золото після санкцій проти Росії - дослідження

Дедалі більше країн репатріюють золоті резерви як захист від санкцій, накладених Заходом на Росію, згідно з опублікованим у понеділок оглядом центральних банків та суверенних фондів, проведеним Invesco.

Обвал на фінансовому ринку минулого року призвів до значних втрат для керуючих суверенними фінансами, які «фундаментально» переосмислюють свої стратегії, вважаючи, що вища інфляція та геополітична напруженість нікуди не подінуться.

Більше 85% із 85 суверенних фондів та 57 центральних банків, які взяли участь у щорічному дослідженні Invesco Global Sovereign Asset Management Study, вважають, що інфляція в найближче десятиліття буде вищою, ніж торік.

Золото та облігації ринків, що розвиваються, вважаються хорошою ставкою в цьому середовищі, але торішнє заморожування Заходом майже половини золотовалютних резервів Росії на суму 640 мільярдів доларів у відповідь на вторгнення в Україну також, мабуть, викликало зрушення.

Опитування показало, що «значна частка» центральних банків стурбована створеним прецедентом. Майже 60% респондентів заявили, що це зробило золото привабливішим, а 68% зберігають резерви вдома порівняно з 50% у 2020 році.

Один співробітник центрального банку сказав анонімно: «Ми зберігали його (золото) у Лондоні... але тепер ми перевели його назад у свою країну, щоб тримати його як актив-притулок і зберігати його в безпеці».

Рін Рінгроу, голова офіційних установ Invesco, який курирував звіт, сказав, що це широко поширена думка.

"Якщо це моє золото, то я хочу, щоб воно було в моїй країні" - це мантра, яку ми бачили минулого року або близько того, - сказав він.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

Геополітичні побоювання у поєднанні з можливостями ринків, що розвиваються, також спонукають деякі центральні банки диверсифікувати свою діяльність, відмовившись від долара.

Білше 7% вважають, що зростаючий борг США також негативно впливає на долар, хоча більшість, як і раніше, не бачать йому альтернативи як міжнародній резервній валюті. Частка тих, хто бачить у китайському юані потенційного суперника, впала до 18% із 29% минулого року.

Майже 80% із 142 опитаних установ вважають геополітичну напруженість найбільшим ризиком протягом наступного десятиліття, а 83% назвали інфляцію проблемою протягом наступних 12 місяців.

Інфраструктура в даний час вважається найбільш привабливим класом активів, особливо проектів, пов'язаних з виробництвом відновлюваної енергії.

Занепокоєння щодо Китаю означає, що Індія залишається однією з найпривабливіших країн для інвестицій другий рік поспіль, тоді як тенденція «near-shoring», коли компанії будують заводи ближче до місць продажу своєї продукції, стимулює такі країни, як Мексика, Індонезія та Бразилія.

Поряд з Китаєм, Великобританією та Італією вони вважаються менш привабливими, у той час як зростання відсоткових ставок у поєднанні зі звичками працювати вдома та здійснювати покупки в Інтернеті, які вкоренилися під час спалаху COVID-19, означають, що нерухомість наразі є найменш привабливим приватним активом.

Рінгроу сказав, що фонди добробуту, які показали найкращі результати минулого року, усвідомили ризики, пов'язані із завищеними цінами на активи, і були готові внести суттєві зміни до портфелю. Те саме буде і в майбутньому.

"Фонди і центральні банки зараз намагаються впоратися з вищою інфляцією", - сказав він. "Це дуже велика зміна".