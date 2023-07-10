Волл-стріт завершила мінливий день зниженням після публікації даних про зайнятість

Основні індекси Волл-Стріт завершили торги у п'ятницю падінням, оскільки інвестори переварили звіт про зайнятість у США, який показав слабше, ніж очікувалося, зростання, і очікували на нові економічні дані та корпоративні доходи найближчими тижнями.

У червні США додали найменшу кількість робочих місць за 2,5 роки, хоча тривке зростання заробітної плати вказує на все ще жорсткі умови на ринку праці, показали дані уряду США.

Базовий індекс S&P 500 був стабільно високим більшу частину дня, але до кінця сесії акції розпродувалися.

"Інвестори виявляють велику обережність напередодні дуже важливого тижня з початком сезону звітності та дуже важливим показником інфляції в середині тижня", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial.

Звіт показує, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 209 000 робочих місць минулого місяця після розпродажу в четвер, викликаного зростанням кількості робочих місць у приватному секторі у червні, що викликало побоювання, що Федеральна резервна система агресивно підвищуватиме процентні ставки для стримування інфляції.

"Сьогоднішній звіт про зайнятість, я думаю, відповідає тому, що ФРС хотіла б бачити", - сказав Джош Джамнер, аналітик інвестиційної стратегії у ClearBridge Investments.

«Це не означає, що місію виконано чи роботу виконано. Але охолодження на ринку праці, що триває, зрештою полегшить їхнє життя».

У п'ятницю індекс Dow Jones Industrial Average впав на 187,38 пунктів, або 0,55%, до 33 734,88 пунктів, S&P 500 - на 12,64 пунктів, або 0,29%, до 4398,95 пунктів, а Nasdaq Composite - на 18,33 пунктів, або 0,13%, до 13 660,72 пунктів.

Серед секторів S&P 500 найбільше впали захисні групи, а споживчі товари впали на 1,3%. Енергія подорожчала на 2,1%, а матеріали подорожчали на 0,9%.

Акції Russell 2000 із малою капіталізацією за день зросли на 1,2%.

Основні індекси завершили тиждень із втратами після сильного першого півріччя. За тиждень S&P 500 упав приблизно на 1,2%, Dow упав приблизно на 2%, а Nasdaq упав на 0,9%.

Очікується, що ФРС, як і раніше, підвищить ставки на своєму засіданні наприкінці цього місяця після червневої паузи, оскільки зростання робочих місць триває вищим темпом за десятиліття до пандемії.

Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсбі заявив, що не згоден зі своїми колегами із центральних банків США у тому, що цього року ставки необхідно буде підвищити ще кілька разів, щоб стримати надто високу інфляцію.

Акції Levi Strauss & Co впали на 7,7% після того, як виробник джинсового одягу знизив свій річний прогноз прибутку.

Акції Rivian Automotive зросли на 14,2% після того, як виробник електромобілів повідомив про вищі, ніж очікувалося, квартальні поставки.

Акції Alibaba, зареєстровані в США, зросли на 8% після того, як китайська влада заявила, що накладе на Ant Group штраф у розмірі 984 млн доларів, що покладе край багаторічному перегляду нормативних вимог дочірньої фінтех-компанії.

Випуски, що зростають, перевищували кількість пропадаючих на NYSE у співвідношенні 2,49 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,00 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів та п'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів та 63 нових мінімуму.

Близько 10,3 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,1 млрд на день за останні 20 сесій.