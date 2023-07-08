Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $471,9 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у перший тиждень липня склав $471,9 млн порівняно з $520,4 млн в останній тиждень червня.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 3 по 7 липня 2023 року купівля ним валюти знизилася з $12,6 млн до $6,7 млн, тоді як продаж - з $533,0 млн до $478,5 млн.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 5 коп. - до близько 37,20 грн/$1.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $184,6 млн, тоді як продав $12 млрд 934,4 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд із $1,93 млрд у травні.

Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% - до $39,00 млрд.