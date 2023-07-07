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Долар стабільний до євро перед публікацією даних про безробіття в США

15:41 07.07.2023 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, дешевшає до єни і фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Увагу трейдерів спрямовано на дані про безробіття в США за червень, які будуть оприлюднені о 15:30 EET. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 225 тис. і зниження безробіття до 3,6% з 3,7% у травні.

Опубліковані напередодні дані галузевої організації ADP показали максимальне з липня 2022 року зростання кількості робочих місць у приватному секторі США в червні. Кількість робочих місць підвищилася на 497 тис. після підйому на 267 тис. у травні. Експерти, яких опитав The Wall Street Journal, у середньому очікували набагато слабшого підвищення - на 220 тис.

Сильні дані були сприйняті трейдерами як сигнал того, що Федеральна резервна система (ФРС) може дотримуватися агресивнішої позиціюї щодо подальшої жорсткості грошово-кредитної політики, з огляду на стійкість економіки США і ринку праці.

Судячи з котирувань на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її підвищення Федрезервом на 25 базисних пунктів (б.п.) у липні оцінюють трейдери в 90%.

Курс євро до долара за даними на 15:00 EETстановить $1,0892 порівняно з $1,0893 на закриття ринку в четвер.

Пара долар/фунт торгується на рівні $1,2764 порівняно з $1,2742 напередодні.

Курс долара до єни становить 143,26 єни проти 144,07 єни на закриття попередньої сесії.

Вартість американської валюти в парі з юанем опустилася до 7,2348 юаня проти 7,25 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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