ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.07.23

Компанія Greyparrot встановлює камери над конвеєрними стрічками близько 50 підприємств з перероблення відходів і вторсировини в Європі, використовуючи програмне забезпечення зі штучним інтелектом для аналізу сміття, яке проходить через них, у режимі реального часу.