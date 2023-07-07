Варшавська фондова біржа допускає спільні з ЄБРР інвестиції в ринки капіталу України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Варшавська фондова біржа (GPW) у четвер підписали меморандум про об'єднання зусиль зі зміцнення ринків капіталу для відновлення економіки України після російського вторгнення.

"Буде створено робочу групу, яка складатиметься з представників тих, хто підписав Меморандум про взаєморозуміння, та інших зацікавлених сторін із метою підтримки потенційних спільних інвестицій GPW і ЄБРР у ринки капіталу України", - наводяться в спільному повідомленні сторін слова президента Ради правління GPW.

За його словами, також планується спільна діяльність із проведення державної експертизи та оновленої діагностичної оцінки ринків капіталу України на етапі післявоєнного відновлення.

Зазначається, що партнери проводитимуть оцінку ринку та регуляторної бази, а також комплексні перевірки розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні. Крім того, вони працюватимуть над розробкою варіантів потенційної підтримки ЄБРР і GPW у розвитку інфраструктури ринку капіталу в Україні.

"Сьогоднішній меморандум - важливий крок до розвитку українських ринків капіталу та організованих товарних ринків, залучення інвестицій надалі. Пройдений шлях і результати, досягнуті WSE на локальному ринку, є реальним підтвердженням того, що є можливість і є накопичений досвід створення сучасних ринків капіталу та відповідної інфраструктури на східноєвропейських ринках у рамках ринку ЄС", - прокоментував меморандум член НКЦПФР Арсен Ільїн.

За словами регіонального директора, керівника відділення в Польщі та країнах Балтії ЄБРР Елізабетти Фальчетті, мета - разом допомогти Україні зміцнити її ринки капіталу та залучити міжнародні інвестиції для підтримки її оновлення.

