Долар стабілізується, оскільки економіка США залишається стійкою

Долар вагався у вузькому діапазоні в п'ятницю, оскільки інвестори очікують на ключовий звіт про зайнятість у США і зважують перспективу підвищення відсоткових ставок ФРС на більш тривалий термін, а також перспективи економічного зростання.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі буде опублікований пізніше в п'ятницю. Очікується, що в червні економіка США додасть 225 000 робочих місць.

Цей реліз слідує за даними, що були оприлюднені у четвер, які показали, що минулого місяця кількість робочих місць у приватному секторі зросла, тоді як кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, помірно збільшилася минулого тижня, що свідчить про те, що ринок праці залишається на твердому ґрунті.

Це призвело до різкого стрибка прибутковості казначейських облігацій США, оскільки росли ставки на те, що ФРС доведеться продовжувати підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію, утримуючи долар на високому рівні на початку торгів в Азії.

По відношенню до долара євро впав на 0,02% до 1,0890 долара, тоді як новозеландський долар частково відновив втрати попередньої сесії та зріс на 0,09% до 0,6163 долара.

Фунт стерлінгів також був нижчим щодо долара і востаннє коштував 1,2734 долара, хоча у четвер він піднявся до двотижневого максимуму в 1,2780 долара, оскільки ринки зробили ставку на те, що Банк Англії підніме процентні ставки до 6,5 % на початку наступного року порівняно з попереднім прогнозованим піком у 6,25%.

"Сильні дані (США) посилили ринкові очікування другого підвищення ставки FOMC, яке раніше не вважалося можливим", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia, маючи на увазі додаткове підвищення ставки ФРС після можливого підвищення цього місяця на 25 базисних пунктів.

"Ці дані посилили прогнози того, що сьогоднішні дані про заробітну плату і, можливо, дані про середній заробіток (можуть) знову перевершити консенсусну оцінку, і якщо ми отримаємо ще один сильний результат, це може ще більше зміцнити долар".

Індекс долара зріс на 0,03% до 103,12, тоді як прибутковість казначейських облігацій США коливалася поблизу своїх недавніх піків.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, що зазвичай відображає короткострокові очікування за відсотковими ставками, стабілізувалася вище 5% після різкого зростання до 16-річного максимуму 5,12% у четвер.

Еталонна 10-річна прибутковість востаннє була на рівні 4,0431%, що неподалік чотиримісячного максимуму попередньої сесії в 4,0830%.

Це призвело до того, що частина кривої прибутковості казначейських облігацій США з терміном погашення від двох до десяти років, що розглядається як індикатор економічних очікувань, була сильно перевернута на рівні мінус 96,90 базисних пунктів.

"Ринок облігацій принаймні все ще стурбований впливом обмежувальної грошово-кредитної політики в США на економіку, і фактично ми все ще очікуємо, що економіка США увійде в рецесію наприкінці цього року", - сказав Конг.

Єна востаннє коштувала 144,06 за долар і була на шляху до невеликого щотижневого зростання, компенсувавши втрати три тижні поспіль.

Цього тижня японська валюта була підтримана за рахунок прибутку як притулок на тлі зниження схильності до ризику, позаяк дужчають занепокоєння перспективами глобального зростання.

Австралійський долар зріс на 0,09% до 0,66315 долара, хоча він, схоже, продовжить третій тиждень втрат під тиском нестійкого відновлення економіки Китаю.