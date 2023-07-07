Ціни на золото мало змінюються у зв'язку з появою даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі

Ціни на золото залишалися у вузькому діапазоні в п'ятницю, перебуваючи під тиском побоювань щодо підвищення процентних ставок у США, оскільки ринки очікували нових сигналів від даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня.

Жовтий метал різко впав на попередній сесії, ще раз протестувавши рівень підтримки в 1900 доларів за унцію після того, як дані щодо зайнятості в приватному секторі США виявилися вищими за очікування за червень.

Свідчення вказали на сильний ринок праці та викликали побоювання, що ФРС продовжуватиме агресивно підвищувати процентні ставки для стримування інфляції. Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото.

Спот-золото о 22:41 за східним часом (2:41 за Грінвічем) стабілізувалося на рівні 1 910,54 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишалися без змін на рівні 1 916,00 долара за унцію. Обидва інструменти були налаштовані перебувати у червоній зоні четвертий тиждень поспіль.

Дані про зайнятість у приватному секторі, опубліковані в четвер, показали, що ринок праці залишається стійким, що, ймовірно, передбачає аналогічні дані з даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю.

Дані четверга показали, що ринки почали оцінювати можливість подальшого підвищення відсоткової ставки ФРС цього року, при цьому ф'ючерсні ціни ФРС показують, що ринки оцінюють майже у 92% ймовірності підвищення на 25 базисних пунктів наприкінці липня.

Зростання відсоткових ставок чинить тиск на ціни на золото, збільшуючи альтернативну вартість володіння жовтим металом, при цьому інвестори вважають за краще відкривати позиції в доларах і боргових зобов'язаннях США.

Сила ринку праці також свідчить про деяку стійкість економіки США, що ще більше знижує привабливість золота як притулку.

Очікування економічного спаду цього року були одними з небагатьох тенденцій, які підтримували ціни на золото, і значною мірою допомогли золоту зберегти рівень підтримки 1900 доларів. Жовтий метал також торгується із підвищенням приблизно на 5% за рік.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися, оскільки ринки побоювалися, що зростання відсоткових ставок вплине промислову активність. На червоний метал також вплинув ряд слабкіших, ніж очікувалося, економічних показників Китаю, найбільшого у світі імпортера міді.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,7402 за фунт і мали завершити третій тиждень поспіль у мінусі.

Тим не менш, інвестиційний банк Goldman Sachs заявив у нещодавній замітці, що ширше використання електромобілів, ймовірно, збільшить попит на мідь у цьому секторі.