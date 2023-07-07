Волл-стріт зазнала різких втрат, оскільки сила ринку праці розпалює побоювання щодо підвищення ставок

Основні індекси Волл-стріт у четвер різко знизилися через широкий розпродаж після того, як дані, що свідчать про сильний ринок праці, підвищили дохідність облігацій і посилили побоювання, що Федеральна резервна система агресивно підвищуватиме процентні ставки в США.

S&P 500 зафіксував найбільше денне відсоткове падіння з 23 травня. Dow зафіксував найбільше одноденне падіння з 2 травня.

Дані показали, що у червні кількість робочих місць у приватному секторі зросла набагато більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що ринок праці залишається стабільним, незважаючи на ризики рецесії, що зростають. Окремий звіт показав, що кількість вакансій у США скоротилася у травні, але залишилася на підвищеному рівні.

За день до публікації щомісячного звіту про зайнятість у США дані про стабільний ринок праці спонукали очікування того, що ФРС триматиме процентні ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати завзяту інфляцію.

"Ми не бачимо ніякого пом'якшення на ринку праці", - сказав Бред Макміллан, директор з інвестицій Commonwealth Financial Network. «ФРС не потрібно турбуватися про ринок праці. Якщо подивитися на їх мандат, вони не мають причин не продовжувати підвищення і підвищувати ще певний час».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 366,38 пунктів, або 1,07%, до 33 922,26 пунктів, S&P 500 - на 35,23 пунктів, або 0,79%, до 4 411,59 пунктів, а Nasdaq Composite - на 112,61 пунктів, або 0,82%, до 13 679,04 пунктів.

Усі 11 секторів S&P 500 закрилися у мінусі. Енергетика очолила відкат серед секторів, впавши приблизно на 2,5%, тоді як споживчі товари впали майже на 1,7%.

Зростання акцій мегакапіталів пом'якшило падіння основних індексів, які завершилися вище мінімумів сесії. Акції Microsoft зросли на 0,9%, а акції Apple - на 0,3%.

Прибутковість казначейських облігацій підскочила після виходу даних ринку праці. Прибутковість еталонних 10-річних облігацій перевищила 4%, тоді як прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями за процентними ставками, досягла 16-річного максимуму.

За даними FedWatch CME, ф'ючерси на процентні ставки у США показали підвищену ймовірність чергового підвищення ставки Федеральною резервною системою у листопаді.

ФРС не підвищувала ставки у червні, але очікується, що вона відновить підвищення на липневому засіданні. Президент ФРБ Даллас Лорі Логан заявила, що на червневій нараді з питань політики є підстави для підвищення ставки.

Акції Exxon Mobil Corp впали на 3,7% після того, як найбільша нафтова компанія повідомила про різке падіння операційного прибутку у другому кварталі через зниження цін на природний газ та зниження рентабельності нафтопереробки.

За даними Refinitiv, корпоративні звіти за другий квартал надійдуть найближчими тижнями, і очікується, що прибуток S&P 500 впаде на 5,7% порівняно з минулим роком.

«У вас виникає ситуація, коли ставки зростають, а прибуток насправді не змінюється, - сказав Кінг Ліп, головний стратег Baker Avenue Wealth Management. - Зазвичай, це не дуже хороша комбінація для акцій».

Акції JetBlue Airways впали на 7,2% за день після того, як компанія заявила, що виконає травневу ухвалу американського судді про припинення співпраці з American Airlines для захисту запланованої купівлі Spirit Airlines.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 6,01 до 1; на Nasdaq співвідношення 3,25 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 27 нових максимумів та 118 нових мінімумів.

Близько 11,7 млрд акцій перейшло з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 11,1 млрд на день за останні 20 сесій.