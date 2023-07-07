Фінансові новини
- |
- 07.07.23
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міжнародні резерви України сягнули рекорду - майже $39 млрд - голова НБУ
22:55 06.07.2023 |
Міжнародні резерви України за підсумками червня сягнули майже $39 млрд, що є рекордним показником за всю історію незалежної України, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - написав він у фейсбуці.
Голова Нацбанку уточнив, що в червні на рахунки уряду надійшло: $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн - від Світового банку і $15,0 млн - від уряду Фінляндії.
Пишний нагадав, що в червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом і на початку липня отримала другий транш за програмою $886,0 млн.
"За підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті", - підсумував голова Нацбанку.
За даними на сайті регулятора, міжнародні резерви на 1 липня становили $38 млрд 995,5 млн, збільшившись за червень на 4,5%. До цього історичним рекордом для них було $38 млрд 351,7 млн 1 травня 2011 року.
Як повідомлялося, НБУ в червні скоротив інтервенції для підтримки фіксованого курсу гривні до $1,798 млрд із $1,928 млрд у травні.
У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України зросли за травень на 4%, або на $1,358 млрд, - до $37 млрд 311,3 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Замість конфіскації: чому ЄС шукає новий механізм для заморожених російських активів
|Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
|Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міжнародні резерви України сягнули рекорду - майже $39 млрд - голова НБУ
|НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня
|Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів
|«єОселя»: Житло придбали лише 4% учасників програми
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.07.23
|Азіатські акції падають, оскільки ФРС підживлює прогнози на підвищення ставки
|Золото втрачає останні досягнення, оскільки протоколи ФРС вказують на подальше підвищення ставок
Бізнес
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі