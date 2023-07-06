Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів

16:44 06.07.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Трейдери очікують публікації даних з американського ринку праці і продовжують оцінювати протокол червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Практично всі керівники американського ЦБ визнали доречним або прийнятним збереження базової відсоткової ставки незмінною - в діапазоні 5-5,25% на червневому засіданні, зазначається в опублікованому напередодні документі.

Водночас деякі з керівників Федрезерву під час засідання дали зрозуміти, що воліли б підвищити ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) або могли б підтримати таку пропозицію.

Обговорюючи подальші кроки, керівники американського ЦБ зійшлися на тому, що Федрезерв має зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику, щоб домогтися повернення інфляції в США до цільового рівня.

Протокол червневого засідання ФРС також засвідчив, що експерти ЦБ очікують рецесії в американській економіці в період з жовтня 2023 року до березня 2024 року.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,4%, ширший WSJ Dollar Index - 0,35%.

Увагу трейдерів спрямовано на дані про безробіття в США за червень, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 225 тис. і зниження безробіття до 3,6% з 3,7% у травні.

У четвер Мінпраці також опублікує щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття.

Курс євро до долара на 15:20 кв становить $1,0871 порівняно з $1,0856 на закриття ринку в середу.

Пара долар/фунт торгується на рівні $1,2748 порівняно з $1,2704 напередодні.

Курс долара до єни становить 143,7 єни проти 144,66 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2319 юаня порівняно з 7,2475 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8433
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7023  0,03 0,07 37,3569  0,02 0,06
EUR 40,1058  0,06 0,15 40,9942  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес