Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Трейдери очікують публікації даних з американського ринку праці і продовжують оцінювати протокол червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Практично всі керівники американського ЦБ визнали доречним або прийнятним збереження базової відсоткової ставки незмінною - в діапазоні 5-5,25% на червневому засіданні, зазначається в опублікованому напередодні документі.

Водночас деякі з керівників Федрезерву під час засідання дали зрозуміти, що воліли б підвищити ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) або могли б підтримати таку пропозицію.

Обговорюючи подальші кроки, керівники американського ЦБ зійшлися на тому, що Федрезерв має зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику, щоб домогтися повернення інфляції в США до цільового рівня.

Протокол червневого засідання ФРС також засвідчив, що експерти ЦБ очікують рецесії в американській економіці в період з жовтня 2023 року до березня 2024 року.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,4%, ширший WSJ Dollar Index - 0,35%.

Увагу трейдерів спрямовано на дані про безробіття в США за червень, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 225 тис. і зниження безробіття до 3,6% з 3,7% у травні.

У четвер Мінпраці також опублікує щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття.

Курс євро до долара на 15:20 кв становить $1,0871 порівняно з $1,0856 на закриття ринку в середу.

Пара долар/фунт торгується на рівні $1,2748 порівняно з $1,2704 напередодні.

Курс долара до єни становить 143,7 єни проти 144,66 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2319 юаня порівняно з 7,2475 юаня напередодні.